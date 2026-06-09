Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal’dan uyuşturucu testi açıklaması

Uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan örneklerde bazı kişilere ait test sonuçlarının pozitif çıktığı iddia edilirken, Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın kızı Yağmur Ünal’ın da adı geçen isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Ünal, yaptığı açıklamada test sonuçlarını henüz görmediğini ifade ederek süreci yakından takip ettiğini söyledi.

"Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum"

Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını düşündüğünü söyleyen Ünal, sonuçların ortaya çıkmasıyla birlikte durumu şeffaf şekilde paylaşacağını belirtti. Ünal'ın açıklaması şöyle:

"Bunun için gerekirse kendi yaptırdığım testlerin sonuçları geldiğinde ben de şeffaf şekilde paylaşacağım. Her zaman yanımda olan canım ailem, güzel arkadaşlarım ve mesajlar atan herkese çok teşekkür ederim. Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Sonuçlara henüz ulaşamadım. Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum."