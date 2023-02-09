Turkcell bölgede iletişimi Aksungurla sağlıyor

TUSAŞ tarafından üretilen ülkemizdeki ilk çift motorlu İHA Aksungur'a entegre edilen sivil baz istasyonu, depremden zarar gören Hatay üzerinde görev yapmaya başladı.

Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteğiyle gerçekleşen bu kabiliyet sayesinde Aksungur; gözetleme ve keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapıyor.

Uçan baz istasyonunun enerji ihtiyacı İHA’dan ve transmisyon ihtiyacı İHA’nın direkt bağlı olduğu uydu sistemi üzerinden sağlanarak, yaklaşık 50 saate kadar kesintisiz mobil ses ve data iletişimi verilebiliyor. Aksungur -Turkcell Baz İstasyonu’nun daimi kapsama çapı 8 km ve daimi kapsama alanı ise 50 kilometrekare çapında.

Deprem bölgesinde uçuşa başlayan Aksungur, kritik alanlarda mobil baz istasyonlarının devreye girmesiyle yeni bölgelere intikal ederek iletişim sağlıyor.