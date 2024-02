Türkçesinde yer almıyor: Şimşek'in İngilizce paylaşımında dikkat çeken fark

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesenin ardından açıklamalar yaptı. Türkçe ve İngilizce yayınlanan bu açıklamalar arasında büyük bir fark göze çarptı. Şimşek, yaptığı İngilizce paylaşımda Türkçe'den farklı olarak şu ifadeleri kullandı:

The decision made by the former President of the Central Bank, Mrs. Hafize Gaye Erkan, is entirely personal and at her own discretion. We respect her decision and are grateful for her service.



The new Governor, who is a well respected macroeconomist with an extraordinary depth…