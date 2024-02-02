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Türkçesinde yer almıyor: Şimşek'in İngilizce paylaşımında dikkat çeken fark

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı'ndan affını istemesi üzerine yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımlar arasındaki fark dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Türkçesinde yer almıyor: Şimşek'in İngilizce paylaşımında dikkat çeken fark
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesenin ardından açıklamalar yaptı. Türkçe ve İngilizce yayınlanan bu açıklamalar arasında büyük bir fark göze çarptı. Şimşek, yaptığı İngilizce paylaşımda Türkçe'den farklı olarak şu ifadeleri kullandı: 

"Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist olan yeni Başkan, benim tavsiyem doğrultusunda atanacak."

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