Türker Ertürk’ün ifadesi ortaya çıktı: 3,5 yıldır kimse tahrik olup sokağa çıkmadı

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2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüten emekli tuğamiral Türker Ertürk hakkında, sosyal medyada paylaşılan video içerikleri gerekçe gösterilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ertürk hakkında “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamaları yöneltildi.

Dün öğle saatlerinde gözaltına alınan Ertürk, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Ertürk’ün hakimlikte verdiği ifade ile mahkemenin tutuklama kararına ilişkin gerekçeler ortaya çıktı.

Ertürk: Konuşmalar bağlamından koparıldı

Ertürk, hakimlik sorgusunda daha önce savcılıkta verdiği ifadeyi tekrarlayarak soruşturmaya konu iki televizyon programının farklı tarihlerde yayımlandığını söyledi. Konuşmalardan birinin 11 yıl, diğerinin ise yaklaşık 3,5 yıl önce gerçekleştirildiğini belirten Ertürk, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kendisine ait bir paylaşım olmadığını ifade etti.

Ertürk, hakimlikteki ifadesinde, sosyal medya paylaşımını yapan kişinin yargıyı yönlendirmeye ve manipüle etmeye çalıştığını savunarak, kendisine yönelik hakaret ve hedef gösterme ifadelerinin de kullanıldığını belirtti.

Ertürk, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Ben daha önceden hazırlıkta ifade vermiştim, o ifadelerim doğrudur, eklemek istediğim husus vardır, iki televizyon programına ilişkin konuşmalar söz konusudur. Bir tanesi 11 yıl önceden yapılan televizyon konuşmasıdır. İkincisi 3,5 yıl öncesi seçim öncesi yapılan bir konuşmadır. Bahsedilen paylaşım benim değildir. O paylaşımı yapan kişi yargıyı yönlendirmeye çalışan, yargıyı manipüle etmeye çalışan, aynı zamanda şahsıma yönelik hakarette bulunuyor. Hatta paylaşımda beni kastederek ‘FETÖ’cü Ekrem İmamoğlu’nun hemşerisi’ demiş. Beni hedef göstermeye çalışıyor. Bu söylemler siyasi söylemdir. Söylemlerim siyasi değerlendirme içermektedir. Her iki konuşma metni de bağlamından koparılarak öncesi ve sonrasındaki değerlendirmelerim göz ardı edilerek paylaşılmıştır.”

Ertürk, 11 yıl önce yaptığı konuşmanın da kesilerek sosyal medyada paylaşıldığını savundu. Konuşmanın tamamında yer alan bazı ifadelerin paylaşılan görüntülerde bulunmadığını belirten Ertürk, “11 yıl önce yapılan programda söylediğim sözlerde ‘ben de aklımı başıma devşirmeliyim’ diye konuşmaya devam ediyorum ancak bu bahsedilen paylaşımda yer almıyor. Kesilerek yer almıştır. Suç unsuru yoktur. Anayasal özgürlük hakkımı kullandım. Siyasi değerlendirme yaptım” dedi.

“3,5 yıldır kimse tahrik olup sokağa çıkmadı”

Ertürk, soruşturmaya konu edilen son konuşmanın yaklaşık 3,5 yıl önce gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, bu süre içerisinde sözlerinin herhangi bir toplumsal olaya yol açmadığını savundu.

Ertürk, hakimlikteki ifadesinde, “En son konuşmanın yapıldığı tarih 3,5 yıl öncedir. 3,5 yıldır kimse tahrik olup kimse sokağa çıkmamıştır. Halk arasında korku, panik yaratmamıştır. Suçsuzum. Öncelikle serbest bırakılmamı, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmamı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ertürk’ün avukatları Ayhan Yıldızel ve Arif Anıl Öztürk de müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Avukatlar, soruşturmaya konu ifadelerin yıllar önce kullanıldığını ve bu sözlerin ardından herhangi bir olay meydana gelmediğini belirterek tutuklama talebine itiraz etti.

Avukat Yıldızel, konuşmalardan birinin 20 Mart 2023’te, seçimden hemen önce yapıldığını belirtti. Yıldızel, söz konusu ifadelerin siyasi öngörü niteliğinde olduğunu ve halk arasında herhangi bir tepkiye neden olmadığını savundu.

Hakimlik tutuklama gerekçesini açıkladı

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği ise sosyal medyada paylaşılan videoda Ertürk’ün bazı ifadeler kullandığını belirterek bu sözleri tutuklama kararının gerekçeleri arasında değerlendirdi.

Hakimlik, Ertürk’ün videoda, “Bakın artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek, onun için herkes aklını başına devşirmeli. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum. Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak” ifadelerini kullandığını belirtti.

Kararda, söz konusu ifadelerin “halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut dokunulmazlığına yönelik aleni tehdit olarak değerlendirilebileceği” ifade edildi.

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, bu değerlendirme doğrultusunda Ertürk hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kanaatine vardı. Hakimlik ayrıca adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını ve tutuklama tedbirinin orantılı olacağını belirterek Ertürk’ün tutuklanmasına karar verdi.