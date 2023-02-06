Türkiye 7,4'le sarsıldı: 284 can kaybı

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'ı da vurdu. Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.

Can kaybı 284'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşanan deprem felaketinde 284 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2323 vatandaşın yaralandığını açıkladı. Oktay, 7 ilde 1710 bina yıkıldığı bilgisini verdi.

Oktay, "Maraş’ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. Maraş'ta 200 yaralı, yıkılan bina sayısı 300. Hatay'da 4 ölüm, 7 yaralı ve 200 bina yıkıldı. Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız ve 100 yıkılan bina var. Diyarbakır'da 14 kayıp, 226 yaralımız ve 20 yıkılan bina. Urfa 18 kaybımız 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız ve 581 yıkılan bina var. Kilis'te 8 kayıp 200 yaralı ve 50 yıkılan bina. Adana 10 kayıp 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var." ifadelerini kullandı.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

- Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız.

- Deprem bölgelerine şu ana kadar 102 mobil baz istasyonu gönderilmiştir ve devreye alınmaya başlanmıştır.

- Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, İslahiye, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa'ya doğal gaz akışı durduruldu.

- AFAD bünyesinde yardımlar koordine edilecek, bir hesapta yardımlar toplanacak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

- Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta can kaybı 70, yaralı sayısı 200, yıkılan bina sayısı 300.

Osmaniye

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Osmaniye'de 20 kişi hayatını kaybetti.

Kilis

Kilis Valiliği, "07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.“ açıklaması yaptı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi depremde 12 kişinin hayatını kaybettini, 16 binanın çöktüğünü açıkladı. Bölgede vatandaşlar soğuk hava ve yağmur altında dışarıda bekleyişini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da can kaybı sayısı 18'e yükseldi.

Malatya

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

Son bilgilere göre, Malatya'da 47 can kaybı, 550 yaralı var.

Diyarbakır

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Vali Ali İhsan Su, yaşanan depremde 6 binanın yıkıldığını 79 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Son gelen bilgilere göre, Diyarbakır'da 14 can kaybı, 226 yaralı var.

Diyarbakır'da Valilik koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. Diyarbakır'da ilk belirlemelere göre, yıkılan 6 binada arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta yıkılan binada, ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Binadan 7 kişi çıkarıldı, enkazdan çıkarılanlar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adana

Adana Valisi Süleyman Elban, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Vali Elban, "Kahramanmaraş merkezli deprem ilimizde de çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Tufanbeyli ilçemizde yıkılan binada bir kişi kaldı, enkaz altında olanları çıkardık. Çukurova ilçemizde bir bina yıkıldı. Yıkılan binamızda AFAD ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Biz de kriz merkezinde konuyu takip ediyoruz. Şu ana kadar can kaybı ile ilgili net bilgiler bize ulaşmadı. Çukurova'da yıkılan 11 katlı binadan endişelerimiz var. Çukurova'da başka yerlerde de hasarlı, yıkılmış binalar olduğu bilgisi de geldi." ifadelerini kullandı.

Adana Belediye Başkanı ise biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartmanın tamamen yıkıldığını belirtirken, ekiplerin rahat çalışabilmesi için vatandaşlardan yolları boşaltmalarını istedi.

Adana'da 10 kişi hayatını kaybederken 118 yaralı var.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül: "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu" açıklamasını yaptı.

Gaziantep'te 80 can kaybı, 600 yaralı var.

Adıyaman

Adıyaman'da 13 can kaybı, 22 yaralı var.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 100 binanın yıkıldığını açıklarken, tedbir amaçlı doğalgazın kesildiğini açıkladı.

Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu söyledi.

Depremde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otel çöktü.

İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."

Hatay'da 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. 200 binanın da yıkıldığı bildirildi.

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri Valiliği koordinesinde oluşturulan kriz merkezinde tüm ilçelerle görüştüklerini bildirdi.

Büyükkılıç, "Develi ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde 2 ev, Sarız Dayıoluk Mahallesi'nde bir ahır ağır hasar almış, 4 hayvan telef olmuştur. Şükürler olsun ki bunların dışında şehrimizde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ulaşamadığımız yer, kapalı olan yolumuz bulunmamaktadır." ifadelerini aktardı.

AFAD, uluslararası yardım çağrısında bulundu

Kahramanmaraş'ta yaşanan depreme ilişkin AFAD tarafından paylaşılan bilgide, "Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC (Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi) üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında en büyüğü 6,6 olmak üzere 32 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.

Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin "4. seviye" olarak ilan edildiği bildirildi.

AFAD merkezinde tüm afet gruplarının toplandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MSB: Nakliye uçakları göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, insani yardım tugaylarının göreve hazır olduğu ve AFAD ile koordinasona geçildiği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır."

Dördüncü seviye alarm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor, biz de bakan arkadaşlarımızla bölgelere gideceğiz." dedi.

Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremden Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'nın etkilendiğini dile getiren Soylu, "Şu anda bütün valilerimiz jandarma ve emniyet, TSK, AFAD ve Kızılay ekiplerimiz görevlerinin başında ilgili bölgelere sevk ediliyor. Biz de bakan arkadaşlarımızla beraber yola çıkıyoruz. Kahramanmaraş'a ben gideceğim. Hatay'a Tarım ve Orman Bakanımız gidecek. Gaziantep'e Murat Kurum, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanı gidecek. Adıyaman'a Ulaştırma Bakanı İstanbul'dan şu anda geçiyor. Malatya'ya Kültür ve Turizm Bakanı gidecek. Sağlık Bakanımız ise buraya intikal ediyor." ifadelerini kullandı.

AFAD içerisinde oluşturulan basın merkezinden belirli zamanlarda vatandaşlara bilgi verileceğini ileten Soylu, şöyle devam etti:

"Bazı yerlerde ciddi trafik sıkışıklıkları söz konusu. Öncelikle ambulans ve arama kurtarma ekiplerine yol açabilmek için vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önemli. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye’de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var, cep telefonlarını deprem bölgesi haricinde kullanmamaları ve hatları meşgul etmemeleri. Özellikle sosyal medyada dezenformasyonlar bu saatte hem yanıltıcı hem de meşgul edici ve milletimizi üzen bir noktaya getirmektedir."

Kargo uçaklarının sevkiyata hazır olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Bilgi aldıkça AFAD merkezinden İletişim Başkanlığı gün boyunca vatandaşlarımızı bilgilendirecek ve yönlendirici anonslar bildireceklerdir. En büyüğü 6,6 olan 22 artçı deprem oldu. Bu yüzden hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve şu anda bahsettiğim bölgelerde de mümkün olduğunca dışarıda durulması durumun esasıdır."

Tüm birimler teyakkuz halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Deneyimli valilere görev

10 ili vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyon için bazı illerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Kayseri valisi Kahramanmaraş’a, Mersin valisi Hatay’a, Mardin valisi Gaziantep’e, Tunceli valisi Adıyaman’a, Bingöl valisi Osmaniye’ye ve Sivas valisi Malatya’ya görevlendirildi.

Deprem bölgesi için "kan bağışı" çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye'de kan bağışına davet etti.

İletişim Başkanlığı: Kapanan telefon hatları açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açılacağı ve internet hizmeti sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan telefon hatları açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

İstanbul'dan arama kurtarma ekipleri gönderildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem, hemen sonra AFAD'dayız. İstanbul'dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 Arama Kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 tır ve yardım malzemesi yola çıktı. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve yardımların yola çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları deprem bölgesine hareket etti. Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır."

Azerbaycan ve Rusya'dan destek

Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da, deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağın gönderilmeye hazır olduğunu açıkladı.