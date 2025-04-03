Türkiye-AB zirvesinden ortak bildiri: İlişkilere hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi değerler rehberlik etmeli

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan AB Komisyonu binasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos başkanlık etti.

Toplantının sonunda yayımlanan ortak bildiride, "Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog, Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik karşılıklı bir taahhüt niteliğindedir." ifadesi yer aldı.

"Türkiye, hem bir aday ülke hem AB'nin kilit bir ortağıdır"

Bildiride, toplantının Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için atılmış önemli bir adım olduğuna işaret edilerek, "Türkiye, hem bir aday ülke hem AB'nin kilit bir ortağıdır. Mevcut jeopolitik konjonktürde, Türkiye-AB ilişkilerine hukukun üstünlüğü, demokrasi, medya özgürlüğü ve insan haklarına saygı gibi, ekonomik güvenin sürdürülmesi ve iş yapma ortamının kolaylaştırılmasında da kilit rol oynayan değerler rehberlik etmelidir. Bu yönde samimi bir çaba gösterilmesi, temel öneme sahiptir." değerlendirmeleri paylaşıldı.

Diyalog toplantısının hükümetler arası oturumunda, tarafların zorlu ve belirsiz küresel görünüm çerçevesinde, Türkiye ve AB'deki son ekonomik politika gelişmelerini ve ekonomik beklentileri değerlendirdikleri kaydedilen bildiride, AB'nin rekabetçiliği güçlendirmeye yönelik son girişimleri ile Türkiye'nin 2025-2027 Ekonomik Reform Programı kapsamında üretkenliği artırmak ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla attığı yapısal reform adımlarının da ele alındığı belirtildi.

Bildiride, "Taraflar, Türkiye'deki yatırım ortamının iyileştirilmesinin ve AB ile uluslararası finans kuruluşlarının katılımının artırılmasının önemini vurguladılar." ifadesi kullanıldı.

Toplantıya, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasının da katılım sağladığı aktarılan bildiride, "Tüm taraflar, Uluslararası Finans Kuruluşlarının rekabet gücünü, ekonomik sürdürülebilirliği ve uyumu artırmak amacıyla yürüttükleri çalışmaların önemini vurguladı. Taraflar, ayrıca AB ve Türkiye'nin politika öncelikleri doğrultusunda, uluslararası finans kuruluşlarının faaliyetlerinin eşgüdüm içerisinde ve tamamlayıcı nitelikte olmasının, azami katma değer yaratacağını belirtti." denildi.

Bildiride, toplantı kapsamında Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu da yapıldığı, Türkiye ve AB iş dünyası temsilcileri, uluslararası finans kuruluşları temsilcileri ve Türkiye Yatırım Platformuna katılım sağlayan ulusal kalkınma bankalarının bir araya geldiği bildirildi.

Türkiye-AB ekonomik, mali ve yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanların ele alındığına dikkat çekilen bildiride, özellikle rekabetçiliğin güçlendirilmesi ve KOBİ'lerin uzun vadeli finansmana erişiminin kolaylaştırılması üzerinde durulduğunun altı çizildi.

Gelecek yıl toplantı Türkiye'de olacak

Bildiride, "Taraflar, düzenli, açık ve samimi bir diyaloğun sürdürülmesi, ortak zorlukların belirlenip ele alınması ve temel ekonomik alanlarda işbirliğinin devam ettirilmesine yönelik kararlılıklarını yineledi. Bu doğrultuda, bir sonraki toplantının gelecek yıl Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kaldılar." ifadesi yer aldı.