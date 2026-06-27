Türkiye-ABD maçı öncesi saha dışında önemli buluşma

2026 FIFA Dünya Kupası’nda iki ülkenin yeşil sahada karşı karşıya geleceği tarihi randevu öncesinde, en kritik stratejik buluşma saha dışında gerçekleşti. U.S. Chamber (ABD Ticaret Odası) bünyesinde faaliyet gösteren ABD-Türkiye İş Konseyi’nin Başkanı, Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya’nın ev sahipliğinde bir etkinliğe imza attı. Türkiye ve ABD’nin en üst düzey ekonomi, diplomasi, spor ve iş dünyası temsilcilerini buluşturan etkinlik, iki ülke ilişkilerinin geleceğine yön verecek nitelikte güçlü mesajlara sahne oldu.

Ekonomi, diplomasi ve spor dünyası tek masada

Türkiye – ABD maçının oynanacağı Los Angeles’ta gerçekleştirilen organizasyona, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldı. Dev buluşmada ayrıca, Türk iş dünyasının önde gelen isimleri ve Türk basınından isimler de hazır bulundu.

NATO Zirvesi öncesi ticari diplomasi ve stratejik fırsatlar

Gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gerçekleştireceği kritik ziyaret öncesine denk gelen yemek, iki ülke ilişkilerinin önem kazandığı bu dönemde zamanlamasıyla dikkat çekti. ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya’nın liderliğinde yürütülen görüşmelerde, derin ticari bağlar ve ortak stratejik çıkarlar temelinde şekillenen ilişkilerin mevcut gücü teyit edilirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, pazara giriş imkanlarının iyileştirilmesi ve kritik sektörlerde yeni yatırım fırsatlarının kilidinin açılması adına samimi bir diyalog ortamı oluşturuldu.

"Saha dışındaki en büyük fırsat: Sporun birleştirici gücü"

Etkinlikte, akşam saatlerinde oynanan dev müsabakanın heyecanı paylaşılırken, sporun ülkeler ve toplumlar arasındaki bağları güçlendirici, dostluk köprülerini tahkim edici etkisi en üst düzeyde vurgulandı. Hamdi Ulukaya, sporun ve özellikle futbolun kitleleri bir araya getiren muazzam gücüne dikkat çekerek, bu büyük turnuva vesilesiyle Türkiye’nin küresel diplomasi ve kültür vizyonunu okyanus ötesinde desteklemekten onur duyduklarını belirtti.