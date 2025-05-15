Türkiye, ABD ve Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
ABD, Ukrayna ve Rusya heyetleri ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın İstanbul’da bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rusya heyeti yarın İstanbul'da olacak.
Bakanlık yetkilileri görüşmelerin hangi formatta olacağının belli olmadığını kaydetti. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yarın Türkiye, ABD ve Ukrayna heyetleri görüşecek.