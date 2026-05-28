Türkiye açıklarında üç yük gemisine İHA saldırısı

Karadeniz’de, Türkiye’nin kuzey kıyıları açıklarında seyreden üç petrol tankerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi. Denizcilik şirketi Tribeca, üç geminin bugün saldırıya uğradığını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre Palau bayraklı “James II” adlı tanker, Sinop açıklarında vuruldu.

Aynı bölgede Sierra Leone bayraklı “Altura” ve “Velora” adlı tankerlerin de gemiden gemiye transfer operasyonu sırasında hedef alındığı bildirildi.

Olayların ardından bölgeye kıyı emniyetine bağlı destek botları sevk edildi. İlk bilgilere göre tankerlerde bulunan tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ulaştırma Bakanlığı olaylara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Karadeniz'de tansiyon yükseliyor

Saldırıların ardından herhangi bir ülke ya da örgüt sorumluluğu üstlenmedi. Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasından bu yana Karadeniz’de limanlar, enerji altyapıları ve ticari gemilere yönelik saldırılar sık sık gündeme geliyor.

Rusya ve Ukrayna, Karadeniz'de sık sık birbirlerinin gemilerini ve limanlarını hedef alıyor. Altura isimli tanker Mart ayında yine insansız hava araçları tarafından hedef alınmıştı. Uzmanlar, Karadeniz’de ticari deniz taşımacılığına yönelik güvenlik risklerinin son dönemde yeniden yükseldiğine dikkat çekiyor.