“Türkiye acilen bir hukuk devletine dönüştürülmeli”

Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği’nin (VAVEK) düzenlediği “Yerel Seçim Öncesi Ekonomik ve Mali Gelişmeler” konulu panelde konuşan Ankara Üniversitesi SBF eski Dekanı ve CHP PM Üyesi Prof. Dr. Karatepe, Yargıtay kararı sonucunda bugün AYM’nin varlığı ya da yokluğunun sorgulanır hale geldiğini belirterek şunları söyledi: “Yabancılar ondan hoşlanır, yabancılar bundan hoşlanamaz’ işinden vazgeçmemiz lazım. Bizim bildiğimiz hukuk sistemi parmaklarımızın arasından kum taneleri gibi akıp gidiyor. Sermaye sahiplerinin ‘Türkiye’de ifade özgürlüğü korunmuş, kişi hakları ihlal edilmiş’ gibi bu konularla hiç de dertleri yok. Onların baktıkları bir şey var. Getirdikleri parayı öngördükleri faiz oranıyla alıp geri çıkıp çıkamayacaklarına bakıyorlar. Çıkarın doları 50 liraya. Yani getirdikleri zaman yüksek kurdan bozsunlar. Hazine faizini yüzde 75-80 verin. Siz isterseniz Türkiye’deki bütün gazeteleri kapatın.” Yalçın Karatepe, yeni ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmeye odaklandığını bu nedenle vatandaşın cebindeki parayı azaltıp krediye erişiminin engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Panelde konuşan Profesör Aziz Konukman orta vadeli programın seçim kazanmaya odaklı hazırlanan ve sermayeye aşırı transferler içeren bir program olduğunu söyledi. Vergi harcama tablolarının bütçeye eklenmediğini ve bunun 5018 sayıla kanuna aykırı olduğunu belirten profesör Konukman, bu durumun bütçe hakkını fiilen ortadan kaldırdığını ve ödenek üstü harcamaların bir an önce kesilmesi gerektiğini ifade etti. Konukman, “Orta vadeli program hedeflerinin tutturulması, ekonomi için öngörülen artış oranları ile enflasyon oranlarındaki düşüş oranlarının tutması mümkün değildir” dedi. 10. Kalkınma Planında 2023 yılı için 500 Milyar dolar ihracat ve kişi başı milli gelirin 25 bin dolar olarak hedeflendiğini ancak 2023 yılında hedeflenen bu rakamların yarısına dahi yaklaşılamadığını, bunun plancılık değil üfürükçülük olduğunu ileri sürdü.

“Varlık Fonu denetim dışına çıktı”

Başkanı Turgay Bozoğlu, “Türkiye Varlık Fonu, sadece Sayıştay değil artık Maliye denetiminin de dışına çıktı” dedi. Bozoğlu asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının asgari ücretin üzerinden adaletsizce vergi alınmasını bitirmeyeceğini söyledi. Profesör Binhan Elif Yılmaz yaptığı sunumda iç borç stokunda faiz ve kur riskinin giderek artığını ve borç yükünün büyüme oranının çok üstünde kaldığını anlattı. Profesör Murat Batı ise sunumunda vergi istisna ve muafiyetlerinin çok artığını 199 ayrı kanunda bine yakın istisna ve muafiyet maddesi olduğunu kamu harcamalarının dolaylı vergilerden toplandığını bu nedenle gelir dağılımının iyice bozulduğunu dile getirdi.