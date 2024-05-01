Türkiye, Adalet Divanı'ndaki İsrail davasına müdahil oluyor
Bakan Fidan, "Türkiye olarak Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik." açıklaması yaptı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Fidan, "Türkiye olarak Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik." dedi.
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