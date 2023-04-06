Türkiye Afet Yönetimi kanun teklifi Meclise sunuldu

ANKARA (EKONOMİ) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imza sahibi olduğu “Türkiye Afet Yönetimi Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile İstanbul Milletvekili Özden Kaboğlu’nun imzalarının yer aldığı 69 maddelik kanun teklifi ile afetlerden önce, afetler sırasında ve afetlerden sonra alınacak önlemler, yapılacak müdahaleler bütünleşik afet yönetimi çerçevesinde düzenleniyor. Yasa teklifine göre, afet öncesi ve sırasında idarenin, afet risklerini azaltması ve afet anında hızlı hareket edebilmesi için, AFAD yerine yeni bir kurum olarak Türkiye Afet Kurumu kurulacak. Kurum özerk bir yapıya sahip olacak. Türkiye Afet Kurumu’nun, düzenleyici kurumlara benzer şekilde yapılandırılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne her yıl faaliyet raporu ve risk değerlendirmeleri içeren raporlar sunacak. Kurum, ülke çapında bütünleşik risk haritalaması, afet yönetim planı, yerel ve merkezi idareler arasında afet öncesi risk azaltma ve afet sonra acil müdahale konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, stratejik plan hazırlama gibi temel faaliyetlerin yürütülmesi ve bu konularda TBMM ile ilişkilenme gibi görevlerini yerine getirecek.

Kanun teklifiyle mali kaynakların etkili bir şekilde kullanılması için Acil Müdahale ve Kredi Fonu kuruluyor. Yapılan bağışların tek elden ve daha şeffaf ve hesap verilebilir biçimde harcanması için nakdi bağışların Acil Müdahale ve Kredi Fonuna; gıda, giyim, çadır ve tıbbi yardımların ise Afet Kriz Merkezine aktarılması öngörülüyor. Kanun teklifi ile “Doğal Afet Sigortaları Kurumu”nun adı “Afet Sigortaları Kurumu”, “Doğal Afet Sigortası”nın adı da “Afet Sigortası” olarak değiştirilerek Acil Müdahale ve Kredi Fonu bünyesine dahil ediliyor.

Ayrıca, TBMM içerisinde Afet Riskleri Değerlendirme Komisyonu kurulacak. Kanun teklifi ile afetler karşısında gönüllülerin katkısı da yasal altyapıya kavuşturulurken, teknik eğitim de öngörülüyor. Ayrıca teklifle, Afet ve Sivil Savunma Akademisi’nin kurulması öngörülürken, afete hazırlık ve afet anında, afet sonrası süreçlerde “yerel yönetim-merkezi yönetim işbirliği” ne dönük düzenlemelerde yapılıyor.

16 üyeli Afet Kurulu’nun kurulmasını öngören teklifte, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu niteliğini haiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ile Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinden seçilen 18 üye ve İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın birer bakan yardımcısı ile beş uzman, Kurulun doğal üyesi olacak.