  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi
Takip Et

Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi

Türkiye'nin 1954'ten bu yana üyesi olduğu Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'nda (GFCM) başkanlık görevine seçildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 1954'ten bu yana üyesi olduğu Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'nda (GFCM) başkanlık görevine seçildiğini duyurdu.

Yumaklı, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sürdürülebilir balıkçılık yönetiminde uluslararası güç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, 1954'ten bu yana üyesi olduğu GFCM'de ilk kez başkanlık görevine seçildi. Bu tarihi adımla birlikte, karar alma süreçlerindeki etkinliğimiz artacak. Ülkemiz uygulamaları bölgesel yönetime daha fazla yansıyacak, Akdeniz ve Karadeniz'de sürdürülebilir balıkçılıktaki öncülüğümüz güçlenecek. Hayırlı, uğurlu olsun."

Bakan Yerlikaya duyurdu: Ters yönde araç kullananlara caydırıcı trafik cezaları geliyorBakan Yerlikaya duyurdu: Ters yönde araç kullananlara yeni trafik cezaları geliyorEkonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Çermik Kale Barajı 4 bin kişiye istihdam sağlayacakBakan Yumaklı duyurdu: Çermik Kale Barajı 4 bin kişiye istihdam sağlayacakEkonomi
Gündem
Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
Şiddetli ağrı şikâyetiyle başvuran kadının safra kesesinden 20 binden fazla taş çıkarıldı
Şiddetli ağrı şikâyetiyle başvuran kadının safra kesesinden 20 binden fazla taş çıkarıldı
İşte ünlülerle yeni yıla girmenin maliyeti: Hangi sanatçı nerede konser verecek?
İşte ünlülerle yeni yıla girmenin maliyeti: Kim nerede konser verecek?
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Bakan Tunç açıkladı: 40 bin 394 parsele ilişkin mülkiyet sorunu çözüldü
Bakan Tunç açıkladı: 40 bin 394 parsele ilişkin mülkiyet sorunu çözüldü
Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı