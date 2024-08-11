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Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 2 ilde yangınlara müdahale sürüyor

Manisa'nın Salihli ve Elazığ'ın Keban ilçelerindeki yangınlara müdahale sürüyor.

Haber Merkezi
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Türkiye alevlerle mücadele ediyor: 2 ilde yangınlara müdahale sürüyor
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Manisa'nın Salihli ilçesi Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 10 helikopter, 39 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter de dahil edildi.

Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle alevler hızla yayıldı.

Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da yangın

Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dağlık ve otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Dağlık arazide araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler, yangın söndürme çalışmasını güçlükle yapıyor.

Öte yandan, bölgedeki yangın, Fırat Nehri üzerindeki bir alabalık çiftliğinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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