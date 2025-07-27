Türkiye alevlerle mücadele ediyor! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Türkiye'nin dört bir yanında günlerdir orman yangınları devam ederken, dün akşam Bursa'da da büyük bir yangın başladı.

Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası Karahıdır, Avdancık ve İğdir mahalleleri tedbiren tahliye edildi. Gece boyu karadan müdahale sürerken, sivil vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına katıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ise helikopterler de havadan söndürme çalışmalarına dahil oldu.

Bursa'da 480 hane tahliye edildi

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, 480 haneli 3 mahalledeki bin 765 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Tahliye edilen vatandaşların konaklaması için Vakıf Bera Kent Parkı hazırlanırken, Büyükşehir Belediyesinin mobil hastanesi hazır bulunduruldu. Vatandaşların gıda ve su ihtiyacı da Büyükşehir ve Yıldırım belediyeleri tarafından karşılandı.

200’ün üzerinde hayvan kurtarıldı

İğdir Mahallesi’ndeki Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanlar ile mahallelerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar ve Gürsu’daki mesire alanında bulunan farklı türdeki tavus kuşları ile muhabbet kuşları, kanaryalar, keklikler, papağanlar, bıldırcınlar ve sülünler de HAYTAP gönüllüleri ve ilçe belediye ekipleri tarafından yangın bölgesinden tahliye edildi.

Havadan müdahaleye yeniden başlandı

Gece boyunca 1163 personel ve 496 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrımı-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

Çevre yolu trafiğe açıldı

Öte yandan Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrımı-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı: Bursa'da iyi durumdayız, güzel haberler alabiliriz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün öğle saatlerinde yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, "Dört ilimizdeki beş yangın kontrol altında. Kestel'de alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor. Kestel'de yangın 17:40'ta başladı. Şu anda rüzgarın 40 kilometre esmesi öngörülüyor. Bursa'da iyi durumdayız, güzel haberler alabiliriz. Dün 84 yangın ile mücadele ettik, yangınların 36'sı ormanlık alandaydı. Lütfen vatandaşlar olarak daha dikkatli olalım. Marmara'nın güneyi ve Ege'nin kuzeyi riskli görünüyor" dedi.

Karabük'te yangınına müdahale dördüncü gününde devam ediyor

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca da karadan sürdürülüyor.

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan, Merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

Gece saatlerinde Karabük-Ankara kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Bakan Yumaklı, Karabük - Safranbolu yangının devam ettiği bilgisini verdi.

"Kahramanmaraş'taki yangın ulaşılması zor bir yerde"

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş - Onikişubat'ın ulaşılması zor bir yerinde yangın çıktığını belirterek çalışmaların devam ettiğini aktardı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne, 6 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi. Alevlerin etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5'i hastaneye sevk edildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaklaşık 400-450 hektar ormanlık alanda etkili olan yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

Yangın riski altındaki 18 evin boşaltıldığını, 3 evin yandığını kaydeden Ünlüer, şunları söyledi:

"Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok çok şükür. Vatandaşlarımızın can emniyeti için onları sağlam bölgelere alıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa bir sürede de yangını kontrol almak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Uşak'ta meşelik alan ve ormanda çıkan 2 yangın kontrol altına alındı

Uşak'ın Sivaslı ilçesi Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına müdahale sürerken, tedbir amaçlı Ketenlik köyü tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesinde ekiplerden bilgi aldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Ketenlik köyüne bağlı Horzumlar ve Tekeli mahalleleri ile Erice köyü de tahliye edildi.

Yangına, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve 599 personelle karadan müdahale sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, hasar tespit çalışmaları başlattı.

İlk belirlemelere göre Ketenlik köyü Gerdanlar Mahallesi'nde 2 ev, 2 ahır, aynı köye bağlı Tekeli Mahallesi'nde ise 3 ev ile 2 ahır yandı. Bu mahallelerde toplamda 17 küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı. Ayrıca Bakan Yumaklı da Uşak - Sivaslı'da yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

"Antalya - Gazipaşa'da yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı"

Yumaklı, diğer illerdeki yangınlara ilişkin ise şu güncel bilgileri verdi:

"Mersin'deki ve Antalya - Gazipaşa'da yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı."

"Riskli günlerden geçiyoruz"

Bakan Yumaklı bugünkü açıklamasında vatandaşları uyardı, riskli bölgeleri açıkladı:

"Biz dün ülkemiz genelinde, 36’sı ormanlık alanda, 48’i de orman dışı alanda olmak üzere toplam 84 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz. Bu da 2-3 gün sonra duracak gibi değil. Bunu ifade etmek için Ekim 2025’e kadar teyakkuz halinde olduğumuzu, sadece bizim değil bütün vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerektiğini buradan söyleyelim.

En kolay, hiçbir bedeli olmayan yangın söndürme metodu, onun çıkmamasını sağlamaktır. Ülkemizin kaynaklarını, havasını, suyunu, doğal güzelliklerini, o ekosistemde yaşayan canlıları yok etmeye sadece bir kıvılcım yetiyor.

Türkiye’nin hangi noktasında, hangi parçasında ne olacağını şimdiden bilemeyiz ama bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle destek olmasını rica ediyoruz.

Lütfen kapalı alanların dışında ateş yakmayalım.

Bizim özellikle büyük risk teşkil eden kıyı kesimlerimiz başta olmak üzere bugün Marmara’nın güneyi, Ege’nin de kuzeyi ve Batı Karadeniz hatta Ege’nin içini de söyleyebilirim riskli görünüyor."