Türkiye Almanya diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yılı

ANKARA-EKONOMİ

Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılı sebebiyle Ankara Temsilciliğimizden Yeşim Ardıç’ın hazırladığı Almanya ekinde değerlendirmede bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk ve Alman şirketlerin üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirebileceklerine işaret etti. Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ise Almanya’nın Türkiye’ye, Türkiye’nin de Almanya ve AB’ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Türk ve Alman firmaları Irak ve Ortadoğu’da ortak projelere imza atabilir”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazırladığı değerlendirme yazısında Türk ve Alman firmalarının başta Irak olmak üzere Ortadoğu’da hayata geçirilmesi planlanan mega projelerde olmak üzere üçüncü ülkelerde ortak projelere imza atılabileceğini bildirdi. Bakan Bolat, bunun yanı sıra sağlık turizmi sektörünün karşılıklı iş çevrelerine imkan tanıyabilecek nitelikte olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile genel olarak AB ülkeleri arasında yaşanan vize meselesine de değinen Ömer Bolat, bunun büyüyen bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti.

Uzun bekleme süreleri, karmaşık süreçler ve yüksek geri çevirme oranları ile karşılaşıldığını anlatan Bolat, “Ticareti artırmak, zaman ve maliyet kayıplarına engel olmak amacıyla Almanya ile ülkemizin iş insanlarına vize konusunda kolaylaştırıcı bir yaklaşımın hayata geçirilmesinin olumsuzlukları hafifletebileceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Almanya’nın Türkiye’ye, Türkiye’nin de Almanya ve AB’ye ihtiyacı var”

Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ise her iki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğunu, ayrıca Türkiye’nin AB’ye de ihtiyacı olduğunu bildirdi. Ülkesinin Türkiye’deki en önemli yatırımcılardan bir tanesi olduğuna vurgu yapan Katharina, “Türkiye’de 8.000’den fazla Alman şirketi faaliyet göstermektedir. Alman şirketleri sayıca fazla olmaları ve çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermeleriyle öne çıkmaktadır” dedi. Katharine, Alman şirketlerinin, endüstriyel üretim ve çok geniş bir ürün yelpazesinin pazarlanmasından her türlü hizmet sektörü faaliyetleri ile perakende ve toptan satış şirketlerinin idaresine kadar tüm sektörlerde temsil edildiğini söyledi.