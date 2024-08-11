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Türkiye arabulucu olacak! İki ülke yarın Ankara'da bir araya geliyor

Türkiye'nin uluslararası diplomaside arabuluculuk faaliyetleri sürüyor. Somali ile Etiyopya arasındaki arabuluculuk sürecinde ikinci tur yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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Türkiye arabulucu olacak! İki ülke yarın Ankara'da bir araya geliyor
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Türkiye'nin arabuluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında yürütülen Ankara Süreci kapsamında iki ülke heyetleri yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Türkiye arabuluculuk faaliyetlerine devam ediyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Etiyopya ile Somali arasındaki ihtilafa dair Türkiye'nin desteğini istemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazmasının ardından, iki ülkenin de güvenine sahip olan Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleriyle başlayan süreç devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Etiyopya ziyaretinde Başbakan Ahmed tarafından kabulü ve sonrasında Somali tarafıyla da en üst düzeyde yürütülen temasların sonucunda, ikinci tur görüşmelerinin 2 Eylül yerine 12 Ağustos'ta Ankara'da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynaklar, diplomatik sürecin devamı olarak, iki ülkenin Ankara'da konuk edileceğini hatırlatarak Somali ve Etiyopya'nın ihtiyaç, kaygı ve yaklaşımlarının dikkate alınarak uzlaşı sağlanmasına gayret edileceğini belirtti.

Taraflar meseleyi barışçıl şekilde çözme niyetinde

Başbakan Ahmed'in mektubunun alınmasının ardından her iki tarafın güvenine haiz Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde arabuluculuk girişimlerini başlatmıştı.

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya ve Somalili muhataplarıyla görüşmeler yapmış, iki ülke dışişleri bakanlarını 1 Temmuz'da Ankara'da ağırlamıştı.

Aylar sonra iki ülkenin dışişleri bakanları, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde aynı fotoğraf karesinde yer alırken, toplantı sonucunda taraflar, aralarındaki meseleyi "barışçıl şekilde" çözme yönündeki niyetlerini ortak açıklamayla kayda geçirmiş ve 2 Eylül'de Ankara'da yeniden bir araya gelmeyi taahhüt etmişti.

Türkiye'nin, bölgede artan gerilime karşı krizin çözümünü teminen taraflar arasında sürdürülebilir bir diyalog kanalı açması, uluslararası toplumca takdirle karşılanırken, Türkiye, 1 Temmuz'dan bu yana bölge ülkeleriyle de temaslarını sürdürmüş, bu ülkelerin sürece desteğini almıştı.

Etiyopya-Somali anlaşmazlığı

Etiyopya, dünyada denize erişimi olmayan en büyük nüfusa sahip ülke.

Eritre'nin 1991'de fiilen Etiyopya'dan ayrılması ve 1993'te hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybeden Etiyopya, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim konusunu gündemde tutmuş, Somaliland ile 1 Ocak'ta bu yönde bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı.

Söz konusu muhtıra, Somaliland'ın tanınması vaadini içermesi nedeniyle Somali'nin ve uluslararası toplumun ciddi tepkisini çekmişti.

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