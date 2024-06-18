Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Performans İnceleme Birimi tarafından 15 Haziran 2024 tarihinde yapılan ölçümlere göre Türkiye, üye 41 ülke arasında 5 bin 573 uçuş ile hava sahası en yoğun 3. ülke oldu.

Konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi havayollarına da yaptıkları yatırımlar ile dünyada ve Avrupa'da söz sahibi bir ülke konumuna geldiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yaptığımız yatırımlar sonucunda Türkiye havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi haline geldi. Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki hava yolu trafiğinin her geçen gün arttığına da vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “15 Haziran 2024 tarihinde ülkemizdeki havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı 4 bin 227'e ulaşarak 2023 yılının aynı gününde kayıtlara geçen 3 bin 587 rakamına oranla yüzde 17,8 artış göstermiştir. Ülkemiz hava trafik sayılarının her geçen gün artarak Avrupa çapında zirveye çıkacağımıza olan inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.