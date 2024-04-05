Türkiye, Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’ndan çekildi

ANKARA (EKONOMİ) -Türkiye, 1990 yılında Paris’te imzalanan ve soğuk savaş döneminde Avrupa’daki silahlı güçlerin hareket ve malzemelerine kısıtlar öngören NATO ve Sovyetler Birliği’nin imza koyduğu Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’ndan (AKKA) çekildi.

Bu antlaşmanın uyarlanmış hali olan Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’nı da 1999 yılında İstanbul’daki AGİT Zirvesinde başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler imzalamıştı. Rusya Kasım 2023’te resmi olarak AKKA’dan çekildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine ABD ve örgüt olarak NATO da yükümlülüklerini askıya aldığını duyurdu. Türkiye ise anlaşmadan çekilmeyi ve ABD’nin kararından üzüntü duyduğunu açıklayarak tarafları antlaşmaya dönmeye çağırmıştı. Türkiye de son dönemde artan gerginliğin ardından Antlaşmadan çekilmiş oldu. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin 5 Nisan günlü sayısında, 8 Nisan gününden geçerli olmak üzere yayımlandı.