Türkiye, Avrupa'nın füze savunma projesine katılıyor

Pistorius, Brüksel'de NATO'daki mevkidaşlarıyla yapacağı toplantı öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye ve Yunanistan'ın

Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılacağını duyurdu. Boris Pistorius, "İki ülkenin katılımıyla girişimdeki ülke sayısı 21'e ulaşmış olacak" dedi.

Berlin'deki hükümetin Avrupa'nın hava savunmasını güçlendirme çabası ilk olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Ağustos 2022'de Prag'da yaptığı bir konuşmada duyurulmuştu.

Fransa katılmama kararı almıştı

Ülkelerin hava ve füze savunma sistemlerini ortaklaşa tedarik etmelerini içeren bu program, maliyet verimliliğini ve esnekliği arttırmak üzere ortaya atıldı. Ancak bu adım, Fransa'yı kızdırdı. Zira girişimin başındaki ülke olan Almanya, Avrupa'da geliştirilen sistemler yerine ABD ve İsrail yapımı sistemlere ağırlık verdi. Fransa, bu yüzden girişime katılmama kararı aldı.

Pistorius ayrıca gazetecilere yaptığı açıklamada Sloven mevkidaşı ile IRIS-T SLM hava savunma sistemi için bir satın alma sözleşmesi imzalayacağını söyledi. Sky Shield girişimi geçmişte özellikle Fransa ve İtalya tarafından Avrupa dışı parçalara çok fazla bel bağladığı ve Fransız-İtalyan SAMP-T sistemini dışladığı için eleştirilmişti. Girişim kısa ve orta menziller için öncelikle Alman yapımı IRIS-T sistemine dayanırken, uzun menzilli hava savunması için Amerikan ve İsrail sistemleri kullanılacak.

Alman yetkililer özellikle Raytheon'un Patriot sistemini ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen Arrow 3 sistemini Sky Shield sisteminin kilit bileşenleri olarak göstermişti.

Macron, Avrupa dışı sistemlere güvenilmemesi ve İsrail'in sahip olduğu "Demir Kubbe" benzeri bir füze savunma girişiminin tüm Avrupa kıtası için işe yaramayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.