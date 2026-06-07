Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı İstanbul’da yapılacak

ANKARA (EKONOMİ)

Toplantıya Azerbaycan tarafından Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan tarafından ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili katılacak. Toplantıda, üç ülke arasındaki mevcut iş birliğinin gözden geçirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin müşterek çalışma alanlarının ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın toplantıda, jeopolitik belirsizliklerin, ekonomik kırılganlıkların ve güvenlik sınamalarının arttığı bir dönemde, Güney Kafkasya’nın stratejik öneminin daha da arttığını vurgulaması, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü iş birliği mekanizmasının, bölgede istikrar ve refahı teşvik eden önemli ve sonuç odaklı bir platform olduğunun altını çizmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin hem Azerbaycan hem Gürcistan’la geliştirdiği güçlü ve çok boyutlu ilişkilerin, bölgesel istikrar ve ekonomik entegrasyona önemli katkılar sağladığını belirtmesi, son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşümün, enerji arz güvenliği tartışmaları ve değişen jeoekonomik dinamikler ışığında, Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısallık bakımından Orta Koridor’un önemini artırdığına dikkat çekmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, bu kapsamda, Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu Hattı başta olmak üzere Orta Koridor’da yer alan bölgesel ulaştırma projelerinin güçlendirilmesinin, lojistik ağların geliştirilmesinin ve taşımacılık imkanlarının artırılmasının ortak öncelikler arasında bulunduğunu kaydederek, enerji alanında bugüne kadar hayata geçirilen stratejik projelerin, yalnızca üç ülke için değil daha geniş bölgenin enerji güvenliği bakımından da önemli katkılar sunduğuna dikkat çekecek. Mevcut enerji ve sürdürülebilir bağlantısallık alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin, ayrıca, bu konularda eşgüdümün önemine işaret edecek olan Bakan Fidan, Güney Kafkasya’da kalıcı barış, istikrar ve normalleşmenin tesisinin, bölgesel refahın güçlendirilmesi bakımından stratejik önem taşıdığını ifade etmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının Güney Kafkasya, Karadeniz ve diğer mücavir bölgelere tehdit oluşturmaya devam ettiğine işaret ederek, ihtilafın bir an önce adil ve kalıcı bir barışa ulaşılarak sona erdirilmesi için diplomatik gayretlerin desteklenmesi gerektiğini dile getirecek.