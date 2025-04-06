Türkiye - BAE Afrika Konulu İstişarelerinin ikinci turu 7 Nisan’da

ANKARA(EKONOMİ)

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Afrika konulu istişarelerinin ikinci turu 7 Nisan 2025 tarihinde Abu Dabi’de gerçekleştirilecek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile BAE Dışişleri Devlet Bakanı Şeyh Shakhboot Nahyan Al Nahyan eş başkanlığında gerçekleştirilecek istişarelerde, Afrika’daki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca Afrika ülkelerinde ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında olası ortak iş birliği imkanlarının ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2022 yılı Şubat ayında gerçekleştirdikleri BAE ziyareti sırasında, iki ülke Dışişleri Bakanları arasında yapılan görüşmede, Afrika konusunda düzenli istişareler yapılması hususunda mutabık kalındığı, bu çerçevede Türkiye-BAE Afrika konulu istişarelerinin ilkinin 10 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da düzenlendiği hatırlatıldı.

Türkiye, eşit ortaklık ve kazan-kazan ilkeleri temelinde, Afrika Kıtası’nın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunma vizyonunu kararlılıkla sürdürdüğü, bu kapsamda, büyüme odaklı proje ve yatırımların gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye’nin bu anlayışla, Afrika ülkelerinin daha fazla yarar sağlamalarını temin etmek üzere, Afrika Kıtası’nda mevcudiyet gösteren üçüncü ülkelerle iş birliğine açık bir tutum sergilendiği, bu ülkelerle yatırım ve kalkınma başta olmak üzere, muhtelif alanlarda iş birliği imkanlarının araştırılmasına ve özel sektör ortaklıklarının teşvik edilmesine yönelik istişare mekanizmalarının tesis edildiği belirtildi.

Bu faaliyetlerin aynı zamanda 2008 yılından bu yana stratejik ortağı olduğumuz Afrika Birliği’nin 2063 Gündemi ile Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni de destekleyici nitelikte olduğu kaydedildi.