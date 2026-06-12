Türkiye Bankalar Birliği tarihi köşke taşınıyor
Türkiye Bankalar Birliği'nin Üsküdar'da bulunan tarihi Ahmet Ratıp Paşa köşküne taşınacağı öğrenildi.
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Türkiye Bankalar Birliği merkezini tarihi bir yapıya taşıyor. Birliğin, Üsküdar'da bulunan Ahmet Ratıp Paşa Köşkü'ne taşınacağı öğrenildi.
Köşk, 20. yüzyılın başlarında 2. Abdülhamid döneminin devlet adamlarından Ahmet Ratıp Paşa tarafından Mimar Kemaleddin Bey'e inşa ettirildi.
Yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip olan tarihi yapı, uzun yıllar Çamlıca Kız Lisesi olarak kullanıldı.