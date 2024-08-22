Türkiye Barolar Birliğinden arzuhalciliğin meslek kolundan çıkarılmasına yönelik dava

Birlikten yapılan açıklamada, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinde, kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa verme, adli işlemleri takip etme ve bu işlere ait bütün evrakları düzenlemenin sadece avukatlara hasredildiği, 63. madde ile de bu yetkilerin başkaları tarafından kullanılması halinde yaptırım uygulanacağının düzenlendiği belirtildi.

Kanunun bu hükümlerine rağmen hukuk eğitimi ve yeterliliğine sahip olmadığı halde "arzuhalcilik" adı altında faaliyet gösteren meslek grubunun; adli makamlara sunulmak üzere yazdıkları "hatalı dilekçeler, yaptıkları usul hataları ve yanlış hukuki mütalaalarla" vatandaşın hak kaybına neden olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurttaşların adil yargılanma ve mülkiyet hakkının yanı sıra meslek alanlarını ihlal ettikleri avukatların emeğine ve mülkiyetine de zarar veren bu durumun mevzuata açık şekilde aykırı olması nedeniyle Türkiye Barolar Birliği tarafından arzuhalciliğin meslek kolundan çıkarılması için Ticaret Bakanlığına yapılan başvuru reddedilmiştir. Anayasa'ya ve Avukatlık Kanunu'na aykırılık taşıyan ret işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle birliğimizce dava açılmıştı.