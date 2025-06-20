  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Türkiye Barolar Birliği'nden Mehmet Pehlivan kararı
Takip Et

Türkiye Barolar Birliği'nden Mehmet Pehlivan kararı

Türkiye Barolar Birliği, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasını protesto etmek için yürüyüş düzenleme kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Barolar Birliği'nden Mehmet Pehlivan kararı
Takip Et

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB )Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivanın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yürüyecek.

Barolar Birliği’nin sosyal medya hesabıdan, yürüyüşe ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“’Savunmayı savunmak’ için buluşuyoruz.

Meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan’ın, yalnızca avukatlık faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanması; yargının kurucu unsuru savunmayı işlevsiz hale getirme girişimidir. Halkın hak arama özgürlüğünün sesi olan avukatlar, örgütlü gücümüz Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak "Savunmaya Özgürlük" talebimizi dile getirmek için Çağlayan Adliyesi’nde buluşuyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz.

23 Haziran 2025 Pazartesi 13.00 Çağlayan Adliyesi'nden İstanbul Barosu’na yürüyüş.”

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandıEkrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandıGündem

 

Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 2 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı!Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 2 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı!Ekonomi

 

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikol Paşinyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikol Paşinyan ile görüştü
İBB soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
İBB soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
AP Türkiye Daimi Raportörü Amor: AB üyeliğine giden yol Silivri'den geçiyor
AP Türkiye Daimi Raportörü Amor: AB üyeliğine giden yol Silivri'den geçiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk günden itibaren eğitimde haksızlıklara son verdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk günden itibaren eğitimde haksızlıklara son verdik
AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem