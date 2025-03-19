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Türkiye Belediyeler Birliği'nden 'İmamoğlu' açıklaması: Demokrasi ağır bir darbe almıştır

Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri imzasıyla yayımlanan bildiride, "Bilinmelidir ki Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Hukuka ve demokrasiye inanan tüm halkımızla beraber çocuklarımızın geleceği için demokrasiye, hukuka ve millet iradesine sahip çıkacağız" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
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Türkiye Belediyeler Birliği'nden 'İmamoğlu' açıklaması: Demokrasi ağır bir darbe almıştır
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri'nin yaptığı kamuoyu açıklamasında, "31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana, iktidar tarafından belediyelere ve millet iradesine yönelik hukuksuz uygulamalar sistematik bir şekilde artırılarak sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İMAMOĞLU MİLLETİMİZE EMANETTİR"

"Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun siyasi baskıyla önce diploması iptal edilmiş, saatler sonra seçilmiş belediye başkanlarının gözaltına alınmasıyla bu müdahaleler daha da vahim bir boyuta ulaşmıştır.

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