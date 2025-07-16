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Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği için ilk tur tamamlandı!

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine seçilen Zeydan Karalar’ın da tutuklanması üzerine gerçekleştirilen yeni başkan vekili seçiminde, CHP’li Vahap Seçer ilk turda 457 oy aldı.

Haber Merkezi
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Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği için ilk tur tamamlandı!
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5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 22’nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddeleri uyarınca, Ankara Valiliği’nin çağrısı doğrultusunda, Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, “Başkan Vekili Seçimi Yapılması” gündemiyle Ankara’da toplandı.

Toplantının Divan Başkanlığını, Meclis 2. Başkan Vekili ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu üstlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da Divan’da Katip üye olarak görev aldı.

Seçer ve Genç Başkan Vekilliği için aday gösterildi

Birlik Başkan Vekilliği için verilen önergeler ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday gösterildi. Divan Başkanlığı görevini TBB 2. Meclis Başkan Vekili Bülent Nuri Çavuşoğlu yürüttü.

CHP’li Vahap Seçer ilk turda 457 oy aldı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine seçilen Zeydan Karalar’ın da tutuklanması üzerine gerçekleştirilen yeni başkan vekili seçiminde, CHP’li Vahap Seçer ilk turda 457 oy aldı.

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