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Türkiye, Beşli Güvenlik Zirvesi’ne katılacak  

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte bugün Amman’da; Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla beraber Beşli Güvenlik Zirvesi’ne katılacak.   

Haber Merkezi
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Türkiye, Beşli Güvenlik Zirvesi’ne katılacak  
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ANKARA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte bugün (9 Mart) Amman’da; Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla beraber Beşli Güvenlik Zirvesi’ne katılacak.   

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Amman’da gerçekleşecek zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da iştirak edecek.

Amman’da gerçekleşecek Beşli Güvenlik zirvesine Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye katılacak. 

Toplantının ardından beş ülkenin Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla ortak basın toplantısı düzenleneceği de belirtildi.

Türk heyeti ayrıca, Ürdün Kralı ll. Abdullah tarafından kabul edilecek ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla bir toplantı gerçekleşecek.  

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