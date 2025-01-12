Türkiye bu yıl da Davos'u protesto edecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kentinde düzenlediği zirveye bir yıl daha katılmama kararı aldı. Bu kapsamda, Türkiye’den üst düzey ekonomi yetkilileri de etkinliğe katılmayacak.

Bloomberg’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da Davos zirvesine katılmayacağı bildirildi. Kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişteki boykot politikasına uygun olduğu ifade edilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Davos Zirvesi ve Türkiye’nin tutumu

Davos’ta her yıl ekonomi ve politika dünyasının en önemli isimlerini bir araya getiren zirve, bu yıl 20 Ocak’ta başlayacak. Dünya liderleri, merkez bankası başkanları ve uluslararası yatırımcıların katıldığı etkinlik, ülkeler için yatırım çekme ve küresel ekonomideki yerlerini güçlendirme açısından önemli bir fırsat sunuyor. Ancak Türkiye, Gazze’deki savaşın neden olduğu insani krize dikkat çekerek bu yılki zirveye katılmama kararı aldı.

Türkiye'ye yönelik herhangi bir vurgu yapılmadı

Davos zirvesini organize eden Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl Gazze’deki insani durum, Suriye’deki gelişmeler ve bölgedeki jeopolitik sorunların gündemde üst sıralarda yer alacağını açıkladı. Ancak Türkiye’ye yönelik herhangi bir vurgu yapılmadı. WEF sözcüsü, yaptığı açıklamada, “Birçok önemli Arap lideri ağırlamayı bekliyoruz” diyerek bölgedeki bazı aktörlerin ön planda olacağını belirtti.

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un etkinlikte yer alacağı doğrulanırken, Filistin tarafını temsilen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’nın da katılacağı açıklandı.