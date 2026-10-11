Türkiye bu yıl uluslararası bilim olimpiyatlarında madalya rekoru kırdı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin bu yıl uluslararası bilim olimpiyatlarında tarihteki en yüksek madalya sayısına ulaştığını belirterek, "Bu yıl 78 madalya kazanan gençlerimiz gururumuz oldu" ifadesini kullandı.

Kacır, X hesabından, bilim olimpiyatlarında madalya kazanan gençlere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin uluslararası bilim olimpiyatlarına 1978'de katılmaya başladığını ve o yıl bronz madalya kazandığını anımsatan Kacır, "2026, uluslararası bilim olimpiyatlarında tarihimizde en fazla madalya kazandığımız yıl oldu. Bu yıl 78 madalya kazanan gençlerimiz gururumuz oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkemizin uluslararası bilim olimpiyatlarına katılımı 1978’de başlamıştı. O yıl bir bronz madalya kazanmıştık. 2026 uluslararası bilim olimpiyatlarında tarihimizde en fazla madalya kazandığımız yıl oldu. Bu yıl 78 madalya kazanan gençlerimiz gururumuz oldu. Son haftalarda; Arnavutluk’un Tiran şehrinde düzenlenen 33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı’nda öğrencilerimiz, 🥇 2 altın madalya 🥈 1 gümüş madalya 🥉 1 bronz madalya Bosna Hersek’in Saraybosna şehrinde düzenlenen 19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı’nda, 🥈 1 gümüş madalya 🥉 3 bronz madalya Vietnam’ın Hanoi kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı’nda, 🥈 2 gümüş madalya 🥉 2 bronz madalya 🎖️ 1 mansiyon ödülü kazandılar. Ülkemizi başarıyla temsil ederek bayrağımızı dalgalandıran gençlerimizi tebrik ediyorum. 🇹🇷👏 📌 @Tubitak — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) October 11, 2026

Kacır, TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrencilerin son haftalarda düzenlenen uluslararası bilim olimpiyatlarında elde ettiği başarılara işaret ederek, Arnavutluk’un Tiran şehrinde düzenlenen 33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda öğrencilerin 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığını belirtti.

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen 19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 gümüş ve 3 bronz madalya, Vietnam'ın Hanoi kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda da 2 gümüş, 2 bronz madalya ve 1 mansiyon ödülü kazanıldığı bilgisini paylaşan Kacır, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek Türk bayrağını dalgalandıran öğrencileri tebrik etti.