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Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile giriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yoğun yasama gündeminin ardından yaz tatiline giriyor.

Haber Merkezi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile giriyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yoğun yasama gündeminin ardından yaz tatiline giriyor. Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddesi uyarınca Meclis'in normal şartlarda 1 Temmuz 2026 tarihinde tatile girmesi gerekiyordu. Ancak ekonomi başta olmak üzere gündemdeki kritik düzenlemeler nedeniyle tatil ertelenmişti.

Meclis Genel Kurulu'nun 11 Ağustos Salı günü çalışmalarına ara vermesi bekleniyor. TBMM'nin yaz tatili 1 Ekim 2026'ya kadar sürecek.

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