Türkiye-Çin işbirliği toplantıları sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Çin'e düzenlenen resmi ziyaret programına iştirak eden Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ziyaret kapsamında Pekin'de düzenlenen “Türkiye - Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi İkinci Toplantısı"na katıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şimşek ve Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing başkanlıklarında gerçekleştirilen toplantıda ikili ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı. Ziyaret çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng'in kabulüne iştirak edildi.

Ziyaret kapsamında Çin Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirildi, Çinli yatırımcılarla bir araya gelindi.

Açıklamada, "Çin ile ticaretimizin dengeli ve sürdürülebilir halde geliştirilerek yürütülebilmesi için atılacak adımlar hakkında heyetlerarası görüşmeler ve muhatap Çin Ticaret Bakan Yardımcıları Sayın Wang Shouwen ve Sayın Li Fei ile ikili temaslarda bulunularak istişarelerde bulunulmuştur." denildi.