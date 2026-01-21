Türkiye dahil 8 ülkeden Gazze Barış Kurulu açıklaması

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderlerine ilettiği Barış Kurulu'na katılım davetini memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ülkelerin dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, bakanların ülkelerinin Barış Kurulu'na katılma yönündeki ortak kararını duyurduğu belirtilerek, “Katıldığını duyurmuş olan Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil her bir ülke kendi ilgili hukuki ve diğer gerekli usullerine uygun olarak katılım belgelerini imzalayacaktır.” ifadesi yer aldı.

Bakanların, Trump liderliğinde yürütülen barış çabalarına desteklerini yinelediği aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'da öngörülen Barış Kurulu misyonunun, geçiş yönetimi olarak hayata geçirilmesini destekleme kararlılığının teyit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Barış Kurulu misyonunun kalıcı ateşkesin güçlendirilmesini, Gazze'nin yeniden imarının desteklenmesini ve uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin halkının kendi kaderini tayin ile devlet kurma hakkına dayalı adil ve kalıcı barışın ilerletilmesini hedeflediği kaydedildi.