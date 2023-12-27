Türkiye Diyanet Vakfı 2024’te yurt içine ağırlık verecek

Mehmet KAYA

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, 149 ayrı ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek, 2023’te deprem ve Gazze’ye yapılan yardım ve desteklerin öne çıktığını söyledi. Turan, 2024 faaliyet planlarında da ağırlığın yurt içine kaydığını söyledi.

İzani Turan, “Zaman zaman, ‘Türkiye’de mağdurlar varken, yurt dışına neden’ deniyor. Bence bu ahlaki bir yaklaşım değil. Bize emanetler var. ‘Şuraya yardım yapmak istiyorum’ deniyor. Ahlaki tutum elbette emaneti yerine götürmektir. Bize şuraya iletin deniyor ve biz de yapıyoruz. Ancak şunu önemle belirtmeliyim ana gayemiz Türkiye’dir” dedi. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Turan, Vakfın çok çeşitli faaliyetleriyle 149 ülkeye ulaştığını belirtti.

Düzenlediği basın toplantısında Vakıf faaliyetlerine yönelik yıllık değerlendirmede bulunan İzani Turan, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılar sonucunda sivil halkın hayatını kaybettiğini vurgulayarak, “Istırap çekmek için Müslüman, Hıristiyan olmaya gerek yok, insan olmak yeterli” dedi. Gazze’ye yerel işbirliği yaptıkları Selam Derneği aracılığıyla, yerelden satın alma ve AFAD aracılığıyla gemi ulaşımı sağlanabildiği dönemde yardımlar gönderdiklerini hatırlatan İzani Turan, Selam Derneği’nin faaliyet gösterdiği hastaneye yapılan saldırının ardından oluşan kayıpların bu kanalı da etkilediğini kaydetti. Hali hazırda Mısır aracılığıyla yardım ulaştırmaya çalışıldığını ve bunun da İsrail’in kontrolünde olduğunu kaydeden belirten İzani Turan, sınırlı kalemde yardım ulaştırabildiklerini anlattı.

“Deprem bölgesinde hala sahadayız”

6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrası afet bölgesinde ilk andan itibaren gıda, sıcak yemek vb. her türlü imkanlarıyla sahaya gittiklerini belirten İzani Turan, kendi kapasiteleri dışında 1681 TIR ve 439 kamyonet ile bağış ve desteklerden oluşan yardımları ilettiklerini, 3 bin 678 konteyner kurulumu yaptıklarını bildirdi. Değişik kalemlerden oluşan yardım, hizmet ve destekleriyle 8 milyon kişiye ulaştıklarını belirten TDV Genel Müdürü, kısa süre içinde bu sayıyı 10 milyona ulaştıracaklarını açıkladı.

Vakfın önemli girişimlerinden olan kurban vekaletinde bu yıl sayının çok arttığını ve 745 bin 535 hisse ile 34 milyon kişiye gıda hizmeti sunulduğunu açıkladı. Vakfın eğitim faaliyetlerinin de sürdüğünü, 48 bin 506 öğrenciye burs ya da eğitim yardımı ile ulaşıldığını bildiren İzani Turan, 53 öğrenci yurdu yanında, 4 bin 435 yetimin de Vakıf himayesinde olduğunu açıkladı. Aile, gençlik ve kadın biriminin de çeşitli faaliyetlerle 5 milyon kişiye eriştiğini bildirdi. TDV Genel Müdürü İzani Turan, çeşitli programlarla 2023’te toplamda 63 milyon 421 bin kişiye erişildiğini açıkladı.