Türkiye Esad rejimini çaresiz bıraktı! ASELSAN'dan tarihi başarı

Suriye'de yeni bir dönemin başladığı bu süreçte, bölgede yaşanan taktiksel hamleler gün yüzüne çıkıyor. SMO ve HTŞ olarak bilinen Suriye muhalif güçleri, 53 yıllık Esad rejimini yalnızca 10 günde devirdi.

tgrthaber.com'un haberine göre Fransa istihbaratına yakınlığıyla tanınan Intelligence Online gazetesinin haberinde, "Ankara, dinleme ve sinyal bozma teknolojileriyle Beşar Esad rejiminin askeri iletişim ağlarını etkisiz hale getirmede kritik bir rol oynadı" ifadelerine yer verildi.

SMO birlikleri, ASELSAN yapımı MILKAR 4A2 ve ILGAR kullandı

10 gün süren çatışmaların ardından Beşar Esad, Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. İran ve Rusya'nın askeri desteğinden yoksun kalan Esad rejimi, Suriye Milli Ordusu'na yalnızca 10 gün direnebildi. Bunun yanında SMO birliklerinin sahada kullandığı elektronik taarruz unsurlarının ASELSAN yapımı olan MILKAR 4A2 ve ILGAR olduğu iddia edildi. Fransız istihbaratı destekli yayın organları da; Esad rejiminin devrilmesinde, sinyal bozma ve dinleme teknolojisinin büyük rol oynadığını ifade etti.

Sahadaki askerlerle haberleşmeyi engelledi

ASELSAN tarafından geliştirilen Elektronik Harp Sistemleri; Esad rejimine bağlı generallerin, sahadaki askerlerle olan haberleşmeyi engellemekle birlikte, haberleşmesinin geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak, dost birliklere taktik sahada avantaj sağladı.

Fransız istihbarat kaynaklarının iddiasına benzer bir iddia da ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'tan gelmişti.

"Bu işin arkasında Türkiye var"

Fransız istihbarat kaynaklarının iddiasına benzer bir iddia da ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'tan gelmişti. Esad yönetiminin devrilmesinden sonra bölgeyle ilgili açıklamalar gerçekleştiren Trump, çok dikkat çeken açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Esad rejimini deviren gücün kim olduğunu hiç kimse bilmiyor. Ama ben size söyleyeyim; Bu işin arkasında Türkiye var! Erdoğan çok akıllı bir adam. Binlerce yıldır orayı istiyorlardı ve aldılar."