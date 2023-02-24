Türkiye, Finlandiya ve İsveç NATO için toplanacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, İsveç'in üyelik hedefi konusunda Türkiye ile durdurulan müzakerelerde ilerleme gördüğünü ve hem İsveç hem de Finlandiya'nın Temmuz zirvesine kadar ittifaka katılmasını hedeflediğini söyledi.

Stoltenberg Reuters ile yaptığı bir röportajda kendisinin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in "Türkiye'nin İsveç katılım protokolünü onaylaması söz konusu olduğunda karşılaştığımız zorlukları ele almak için" Mart ayı ortasında NATO karargahında bir araya gelmeleri konusunda anlaştıklarını söyledi.



Geçen hafta Ankara'da Erdoğan'la bir araya gelen Stoltenberg, bu konuda geçen aylara göre daha iyimser ve umutlu gözüküyordu.



Verdiği demeçte süreç hakkında "İlerleme görüyorum" yorumunda bulunan Stoltenberg, “11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da yapılacak NATO zirvesine kadar hem Finlandiya hem de İsveç'in tam üye olmasını hedefliyorum” dedi.



İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra geçen yıl trans-Atlantik ittifakına katılmak için başvurdu, ancak İsveç’in başvurusuna Türkiye, hem ülkenin terör gruplarına verdiği destek sebebiyle hem de politik diğer sebeplerle izin vermedi.



Ankara, Stockholm'ü Türkiye'nin terör örgütlerinin üyeleri olarak gördüğü kişileri barındırmakla suçluyor ve İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmak için bir adım olarak belirlenen suç unsurlarının iadesini talep ediyor.



Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki müzakereler, Danimarka'daki aşırı sağcı siyasi parti Hard Line'ın lideri Rasmus Paludan tarafından Stockholm'deki Türk büyükelçiliği önünde Kuran'ın bir nüshasının yakılmasının ardından ocak ayından bu yana durmuştu.