Türkiye, Fransa’ya iki yangın söndürme uçağı gönderdi: Macron’dan Türkçe teşekkür mesajı

Türkiye, İspanya’nın ardından Fransa’daki orman yangınlarıyla mücadeleye de destek gönderdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa’nın talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini açıkladı.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla daha önce İspanya’ya iki uçak gönderildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, sahip olduğu imkân ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.”

Görev için yola çıkan mürettebata başarı dileyen Yumaklı, Türkiye’nin “sınırları aşan dayanışmayı ve mücadeleyi” sürdüreceğini belirtti.

Macron: Teşekkürler Türkiye!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye’nin desteğine X hesabından Türkçe teşekkür etti. Macron paylaşımında, “Teşekkürler Türkiye!” ifadelerini kullandı.

Fransa’daki yangınlarda son durum

Fransa’nın özellikle güneybatısındaki Gironde ve Landes bölgelerinde büyük orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Gironde’daki yangında yaklaşık 42 bin hektar alan kül olurken 220 bin kişi tahliye edildi; Landes’da ise 30 bin kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre ülkede yangın sezonunun başından bu yana 116 bin hektardan fazla alan yandı. Yetkililer, sıcaklıkların yeniden 40 dereceye yaklaşmasının söndürme çalışmalarını zorlaştırabileceği uyarısında bulunuyor.