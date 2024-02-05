Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazze'de gazetecileri hedef alanlar yargılansın

TGS, öldürülen gazeteciler için İsrail konsolosluğu önünde açıklama yaptı. Açıklamada "Sorumluların derhal yargılanmasını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz” denildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu çağrısı ile öldürülen gazeteciler için İsrail konsolosluğu önünde açıklama yaptı.

Açıklamada “Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak bu çatışma ortamının derhal son bulması, sivillerin ve gazetecilerin hedef alınmaması için tüm ülkeleri göreve çağırıyoruz. Kamu yararı için çalışan gazetecileri hedef alıp öldüren sorumluların derhal yargılanmasını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz” denildi.

TGS tarafından yapılan açıklama şöyle:

“7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’de sivillere saldırısıyla başlayan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla devam eden savaşta on binlerce insan yaşamını yitirdi. Tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden bu insanlık dramını kimse durduramıyor. Saldırılarda sivillerin yanı sıra, görevi başındaki 92’si Filistinli, 4’ü İsrailli ve 3’ü Lübnanlı olmak üzere 99 gazeteci ve medya çalışanı da öldürüldü.

"Gazetecileri hedef almak bir savaş suçudur"

Yedi yıl süren ve çok daha az gazetecinin görev başında hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 1949’da imzalanan Cenevre Sözleşmelerine göre, savaş ve çatışma durumlarında gazeteciler de sivil kabul edilir ve korunmaları gerektiği açıkça ifade edilir. Ancak 7 Ekim’den bugüne kamuoyuna doğru bilgi aktarmakla yükümlü olan gazeteciler hedef alınmış ve tarihin en büyük gazeteci katliamı yaşanmıştır.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu çağrısı ile üye sendikalar olarak Gazze'deki gazetecilere dayanışma duygularımızı iletiyoruz. IFJ tarafından belgelendiği üzere, 7 Ekim'de savaşın başlamasından bu yana en az 99 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü, onlarca gazeteci yaralandı veya kayboldu. Çatışma ve savaş zamanlarında sivil halka yönelik ihlalleri belgeleyen ve tüm dünyaya duyuran gazetecileri hedef almak bir savaş suçudur ve artık durması gerekir.

Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak bu çatışma ortamının derhal son bulması, sivillerin ve gazetecilerin hedef alınmaması için tüm ülkeleri göreve çağırıyoruz. Kamu yararı için çalışan gazetecileri hedef alıp öldüren sorumluların derhal yargılanmasını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz.”

Gazeteciler, konsolosluk önüne karanfil bıraktı.