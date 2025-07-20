Türkiye Gazetesi: Silah bırakan PKK'lı teröristler için "eve dönüş yasası" çıkarılması bekleniyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de bu hafta kurulacak olan komisyonda silah bırakan PKK'lı teröristler için "eve dönüş yasası" çıkarılması bekleniyor.

Mevcut Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda hâlen kendini fesheden bir örgüte ilişkin herhangi bir hüküm bulunmuyor.

Bu nedenle, Meclis’teki komisyon mevzuatta bu anlamda yapılabilecek değişiklikleri de masaya yatıracak. “Silah bırakan örgütün üyelerinin nasıl bir hukuka tabi olacağı, yargılamalarının nasıl yapılacağı” gibi konularda yeni düzenlemeler yapılabileceği ifade ediliyor.

Örgüt yöneticileri için ayrı kategoride değerlendirme yapılacak

Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumu konusunda bir "eve dönüş" yasası çıkarılabileceği kaydedilirken bu konuda dört ayrı kategoride değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor. Suça karışan ve suça karışmamış örgüt üyelerinin hukuki durumu, örgüt yöneticileri ve emri verenlerle ilgili ayrı başlıklar açılacak.