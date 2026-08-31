Türkiye güzellik ve kişisel bakım pazarı 2025'te kategoriler arasında büyüme lideri oldu

NielsenIQ'nun 2025 yılına ilişkin Türkiye verilerine göre, güzellik ve kişisel bakım kategorisi yüzde 3,9 büyümeyle hızlı tüketim ürünleri genelindeki yüzde 3,3'lük artışın önüne geçerek kategoriler arasında lider konuma yükseldi. Aynı araştırma, parfüm kategorisinin yüzde 41, saç bakımının yüzde 37, kozmetiğin yüzde 35 ve cilt bakımının yüzde 32 oranında büyüdüğünü ortaya koyuyor. Kişisel bakımın çevrim içi kanallardaki payı yüzde 23'e ulaşarak hızlı tüketim ürünleri ortalaması olan yüzde 9'un belirgin biçimde üzerine çıktı. Güzellik alanında çevrim içi satışların yüzde 51 büyümesi, tüketicinin bakım ürün ve hizmetlerine erişimini giderek genişlettiğini gösteriyor. Bu veriler, güzellik ve kişisel bakımın Türkiye'de artık dönemsel bir harcama değil, süreklilik kazanmış bir ihtiyaç hâline geldiğine işaret ediyor.

Sektördeki bu güçlü tabloyu Madelyn Marcel Ankara Şubesi işletmecisi Mete Güven, sahadaki deneyimiyle birleştiriyor. Büyüyen pazarda kalıcı olmanın rakamların ötesinde bir güven ilişkisi gerektirdiğini belirten Güven, değerlendirmesini şöyle sürdürüyor: "Güzellik sektöründe müşterinin kendini güvende hissetmesi, satın aldığı işlemden çok daha değerli." "Danışanlarımız kendilerini rahat hissettikleri bir ortamda hizmet aldıklarında, bu bağ doğrudan sadakate dönüşüyor." "Bizim önceliğimiz, her danışanın samimi bir iletişimle geri bildirimini paylaşabildiği şeffaf bir hizmet anlayışı kurmak."

"Doğru markayla yola çıkmak her şeyi değiştiriyor"

Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) verilerine göre, Türkiye franchise sektörü 2025 yılında 70 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor. Derneğin değerlendirmelerinde, zincir işletme modelinin yalnızca yeme-içme alanında değil, hizmet ve bakım sektörlerinde de hızla yaygınlaştığı vurgulanıyor. Franchise modeli, sektöre ilk kez adım atan girişimciler için hazır bir operasyon altyapısı, marka bilinirliği ve eğitim desteği sunuyor. Bu yapı, yatırımcının deneme-yanılma maliyetini düşürerek işletmelerin daha kısa sürede verim alma ihtimalini güçlendiriyor. Özellikle güzellik ve kişisel bakım gibi hizmet kalitesinin belirleyici olduğu alanlarda, kurumsal bir sistemle ilerlemek yatırımcıya belirgin bir avantaj kazandırıyor. Sektördeki bu yönelim, franchise modelini Türkiye'de büyümenin en dinamik yollarından biri hâline getiriyor.

Güven, franchise modelinin sunduğu bu avantajı, kardeşiyle birlikte hayata geçirdikleri Ankara yatırımında bizzat deneyimlediklerini söylüyor. Güzellik sektöründe daha önce doğrudan işletmecilik deneyimlerinin bulunmadığını belirten Kaan Güven, bilmedikleri bir alana tek başlarına girmek yerine güçlü bir marka ve profesyonel bir sistemle ilerlemeyi tercih ettiklerini ifade ediyor. Yatırım kararında yalnızca bir işletme sahibi olmayı değil, uzun vadeli ve güvenilir bir marka çatısı altında yol almayı hedeflediklerinin altını çiziyor. Güven, doğru marka, doğru lokasyon, güçlü ekip ve müşteri memnuniyetinin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu vurguluyor. Bu noktada Madelyn Marcel'in sağladığı eğitim, operasyonel rehberlik ve marka desteğinin, sektöre adaptasyonlarını hızlandıran en önemli avantaj olduğunu belirtiyor.

Doğru ekip ve sistem, salon başarısını belirliyor

Güzellik sektöründe kalıcı başarı, çoğu zaman tek bir unsura değil, birbirini tamamlayan birçok detayın uyumuna dayanıyor. Hizmet kalitesinin yanı sıra hijyen standartları, kullanılan ürünler ve cihaz teknolojileri, müşteri deneyiminin ayrılmaz parçaları hâline geliyor. Salon ortamındaki iletişim dili ve çalışanların memnuniyeti, danışanın kendini güvende hissetmesinde belirleyici rol oynuyor. Sektörde öne çıkan işletmeler, yalnızca mesleki yeterliliğe değil; iletişim becerisine, güler yüze ve sorumluluk bilincine sahip ekipler kuruyor. Mutlu çalışanların doğrudan mutlu danışanlara dönüştüğü bu döngü, işletmelerin sürdürülebilir büyümesini besliyor. Kurumsal bir sistemin sağladığı standartlarla samimi bir işletme kültürünün birleşmesi ise güzellik sektöründe farkı yaratan asıl unsur olarak öne çıkıyor.

"Bir yatırımın gerçek sınavı, başarıyı sürdürülebilir kılmakla başlıyor"

Güzellik sektöründe büyümesini sürdüren Madelyn Marcel, franchise yapılanmasındaki güçlü sonuçlarına Ankara'da iki kardeş girişimcinin başarı hikâyesiyle bir yenisini ekledi. 1 Mart 2026'da açılan Ankara şubesi, yatırımını yalnızca 4 ay 27 günde amorti ederek markanın franchise modelinin yatırımcı açısından oluşturduğu potansiyeli ortaya koydu. Bu tabloyu ve önlerindeki yeni hedefleri Mete Güven değerlendirdi.

Güven, Ankara'da elde ettikleri sonucun kendileri için bir bitiş değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirtiyor. Kardeşiyle birlikte Madelyn Marcel'in ikinci şubesi için de franchise sözleşmesini imzaladıklarını ve markanın bayrağını İzmir'de dalgalandırmaya hazırlandıklarını duyuran Güven, Ankara'daki başarılarını İzmir'e taşımayı hedeflediklerini ifade ediyor. Bu yeni yatırımın yalnızca bir şube açılışı değil, kurdukları sisteme ve Madelyn Marcel markasına duydukları güvenin de göstergesi olduğunu vurguluyor. 4 ay 27 günde yatırımını geri kazanan bir işletmenin asıl hedefinin, bu başarıyı önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir büyümeye dönüştürmek olduğunu söyleyen Güven, güzellik sektörünün doğru sistemle ilerleyen girişimciler için önemli fırsatlar sunmayı sürdürdüğünü sözlerine ekliyor.