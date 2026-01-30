Türkiye, Hamas’ın silahsızlandırılması sürecinde nasıl bir rol üstlenecek?

20 maddelik anlaşmanın ilk aşaması ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi'nde canlı ve ölü tüm İsrailli esirlerin iade edilmesini ve Filistinli bazı mahkumların serbest bırakılmasını öngörüyordu.

İsrailli rehinenin naaşının teslim edilmesiyle ilk aşamanın resmen sona erdiği ve ikinci aşamaya geçileceği kaydediliyor.

İkinci aşama Hamas'ın silahsızlandırılması, güvenliğin sağlanması, Gazze'de yeni yönetimin iş başına gelmesi ve yeniden yapılandırılması gibi daha zor unsurlardan oluşuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail yönetimi, bu sürecin sorunsuz ilerlemesinin en önemli koşulunun Hamas'ın silahsızlandırılması olduğunu kayda geçiriyor.

Donald Trump, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Hamas'ın koşulsuz silah bırakması gerektiğini söylemiş, bunu yapmaması durumunda "güç kullanılacağı" tehdidinde bulunmuştu.

Trump, Hamas'ın silahsızlandırılması sürecinde Türkiye, Katar ve Mısır ile birlikte çalışılacağını da kaydetmişti.

Ankara'nın Hamas ile temasları arttı

Gazze barış planının uygulanması açısından kritik bir sürece girilirken Hamas ile Ankara arasındaki temaslar yoğunlaştı.

Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyet önce 24 Ocak'ta Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'la İstanbul'da daha sonra da 26 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi.

Güvenlik kaynakları ve diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, her iki görüşmede de ağırlıklı olarak Gazze barış planının ikinci aşaması ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

Liderliğini Trump'ın yaptığı Barış Kurulu'nda Gazze Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Fidan'ın çeşitli platformlarda yapılan diplomatik faaliyetlere ilişkin Hamas heyetine bilgi verdiği de kaydedildi.

Türkiye, Hamas'ın silahsızlandırılmasına nasıl bakıyor?

Türkiye, altında imzası olan Gazze barış planının uygulanması kapsamında Hamas'ın silah bırakmasından yana. Ancak Ankara bunun mutabakatın paralel maddeleriyle birlikte ve aşamalı olarak yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Gazze'nin güvenliğinin tesis edilmesine ve Filistinlilerin bir daha saldırıya uğramayacağına ilişkin güvencelerin sağlanmasının önemine dikkat çeken Ankara'nın yaklaşımını Hakan Fidan, 23 Ocak'ta verdiği bir röportajda şöyle ifade etti:

"Ben ne zaman silahsızlanırım? Halkımın bir daha saldırıya uğramayacağını, aç bırakılmayacağını uluslararası toplum bana garanti etmiş burada, onu da sağlayacak maddeler var. Bu gelişiyor. Ben de o zaman aşama aşama silahları göstermekten, ağır silahları teslim etmekten, görünürde silah taşımamaktan, sonra var olanları gömmeye varana kadar birçok yönteme gidebilirim. Gitmeli de zaten."

Fidan, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin bir yol haritası ve takvimlendirme olacağını bildirdi.

Yol haritasını Trump açıklayacak

İsrail basınında çıkan haberlere göre ABD Başkanı Trump, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin takvim içeren bir belgeyi önümüzde günlerde taraflara sunacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre, bu belgenin önce İsrail sonra Hamas tarafından kabulünün ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

ABD ile İsrail arasında geçen hafta sonundan itibaren Gaza barış anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin kapsamlı görüşmeler yapıldı.