Türkiye, Haniye için bir günlük yas ilan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'de, suikasta kurban giden Hamas'ın lideri İsmail Haniye için 1 günlük yas ilan edildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehadeti sebebiyle yarın 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. İsmail Heniyye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." açıklaması yaptı.



Türkiye'de ve tüm dış temsilciliklerde bayraklar Cuma günü gün batımına kadar yarıya indirilecek.