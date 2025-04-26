Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Başkanı Üreksoy: Uçuş emniyeti tasarruf kalemi olamaz

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) tarafından bugün İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi’nde düzenlenen törene pilotlar ve aileleri katıldı.

TALPA Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy, törende yaptığı konuşmada 26 Nisan’ın TALPA’nın girişimleriyle 2014 yılından itibaren Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanmaya başlandığın belirterek, dünya sivil havacılığı birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ciddi sorunlarla mücadele ediyoruz

Üreksoy ‘’Salgın sonrası hızlı gerçekleşen toparlanma süreci devam ederken; operasyonel baskılar, artan maliyetler, iklim değişikliği kaynaklı hava koşullarının etkisi, problemli hava sahalarındaki GPS sinyal kayıpları ile Spoofing olarak tanımladığımız yanlış konum bilgileri ve küresel personel yetersizliği gibi ciddi sorunlarla mücadele ediyoruz ’’dedi.

Uçuş emniyeti tasarruf kalemi olamaz

Uçuşlarda iki kaptan pilot yerine tek kaptan pilotla operasyon yapılmasını öngören ‘Azaltılmış Mürettebatla Operasyon’ konseptinin getireceği sorunlara değinen Üreksoy ‘’26 Nisan dünya pilotlar günümüzün mesajı tüm dünyada 2. pilotlarımızın kokpitteki rollerini öne çıkarmak üzere belirlendi. Onlar kokpitimizin yarısı, emniyet sistemimizin elzem parçası ve her biri bilgisiyle, eğitimiyle uçuşun her safhasını yönetecek birer ehil pilottur.’’diye konuştu.

Üreksoy ‘’ Her ne kadar teknolojik ilerlemeler bu tür önerileri mümkün kılıyor gibi görünse de, bizler biliyoruz ki kokpit, yalnızca makinelerle değil, karar veren, risk yöneten ve insan hayatını önceleyen profesyonellerle işler’’dedi

TALPA olarak bu yaklaşımı son derece sakıncalı bulduklarını ifade eden Üreksoy sunları söyledi:

''Uçuş emniyeti, hiçbir zaman bir "tasarruf kalemi" olamaz. İnsan faktörünü devre dışı bırakarak yapılan her girişim, potansiyel bir emniyet zaafıdır. Bir uçağın kokpitinde, karşılıklı teyit mekanizmaları, anlık karar destekleri ve acil durum yönetimi gibi süreçler, ancak iki yetkin pilotun varlığıyla sağlıklı yürütülebilir. Kokpitte iki pilotun varlığı sayesinde katostrofik sonuçlara varmayan durumlar, gerçekleşen kaza veya olaylardan daha fazladır.

Bu nedenle, bizler bu tür girişimlere karşı bilimsel verilerle, sektör paydaşlarıyla ve uluslararası dayanışmayla mücadele etmeye devam edeceğiz. Mesleğimizin geleceğini, yolcularımızın emniyetini ve havacılığın etik değerlerini korumak en temel görevimizdir.