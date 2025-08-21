  1. Ekonomim
Türkiye için İngiltere'de vize mesaisi! İş insanlarının vize ve çalışma izni masada olacak

Türkiye, İngiltere ile yapılacak ikinci tur STA görüşmelerinde iş insanlarının vize ve çalışma izni sorunlarını gündeme taşıyacak.

Türkiye için İngiltere’de vize mesaisi! İş insanlarının vize ve çalışma izni masada olacak
Türkiye-İngiltere arasında ikinci tur STA müzakerelerinin ikinci turu eylül ayında Londra’da gerçekleştirilecek.

Türk iş insanlarının vize ve çalışma izni masada!

Görüşmelerde Türkiye, Türk iş insanlarının İngiltere pazarına erişimi anlamında önemli bir engel olarak vize ve çalışma izni başvuru süreçlerinde yaşanan mevcut problemleri masaya yatıracak.

Vizede yüksek ücretler ve belge yükü ele alınacak

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışmada İngiltere vizesi konusunda yaşanan sıkıntılar belirlendi. Özellikle, vize süreçlerinin şeffaf olması, başvuru prosedürlerinin kolaylaştırılması, vize için randevu alınamaması, yakın tarihli vize başvurularının yüksek ücrete tabi tutulması, vizenin kısa süreli verilmesi, gereksiz yük getiren belge talepleri, 2 günlük iş görüşmesi için bile tapu kaydı, şirket finansal tabloları gibi belgeler istenmesi ya da edinilmesi zor bilgilerin talep edilmesi, eksik belge/bilgi durumunda eksik tamamlama şansı verilmemesi gibi başlıklarda yaşanan sıkıntılar STA güncellenmesi müzakerelerinde masaya getirilecek.

