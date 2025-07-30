Türkiye için tsunami riski var mı? Kandilli'den açıklama geldi

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Rusya, Japonya ve ABD'de tsunami alarmı verildi.

Türkiye için tsunami riski var mı?

Kandilli Rasathanesi'nden, "Mw 8.8 Kamçatka, Rusya Federasyonu Depremi Kamuoyu Bilgilendirmesi" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Temmuz 2025 tarihinde saat 02:24 TSİ'de, Rusya'nın Kamçatka yarımadası güney doğu açıklarında Mw 8.8 büyüklüğünde, sığ odaklı ve ters faylanma özellikli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kuril-Kamçatka dalma-batma zonu üzerinde, yaklaşık 20.7 km derinlikte gerçekleşmiştir.

UNESCO-IOC ICG/PTWS Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) tarafından; özellikle Rusya Fedarasyonu, Japonya, Hawaii ve birçok Pasifik ülkesinde tsunami uyarısı verilmiştir.

Japonya kıyılarında 30-50 cm, açık denizde 90 cm, Hawaii'de 1.5 -1.7 m civarına kadar tsunami dalgaları gözlemlenmiştir.

İlgili tsunami servis sağlayıcılar tarafından tsunami tehlikesinin sona erdiği bildirilinceye dek izleme ve bilgilendirme mesajları yayımlanmaya devam edilecektir.

KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, bu olayı uluslararası sistemlerle eşgüdüm içinde yakından takip etmektedir. Bu depremle ilgili olarak ülkemiz kıyıları için tsunami riski bulunmamaktadır."