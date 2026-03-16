Türkiye, İlber Hoca'yı uğurluyor: Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek

Tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 78 yaşındaki Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

50'den fazla esere imza atan duayen isim için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreni saat 11:00'de başladı. Ortaylı, Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek.

Tören öncesi konuşan İlber Ortaylı'nın Kızı Tuna Ortaylı, "Bu kadar sevildiğini bilmek onun ve bu kadar bu tepkiyi görebilmek bizi de çok mutlu ediyor, acımızı dindiriyor. Çok sağ olun geldiğiniz için" ifadelerini kullandı.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

"Hayatını dolu dolu yaşamış ama hâlâ yaşamaya doyamamış babam"

İlber Ortaylı için düzenlenen anma töreninin yapıldığı Galatasaray Üniversitesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından hatta yurt dışından birçok kişi tören için İstanbul'a geldi.

Tuna Ortaylı, gözyaşlarına hakim olamayarak şöyle konuştu:

"Odasına girdiğimde masanın üstünde yarım kalan tashihi görmek canımı acıttı. Düşününce hayatını dolu dolu yaşamış ama hâlâ yaşamaya doyamamış bu adamla, babam olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı. Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek buna hayıflanıyorum. Umarım sizler de İlber Hoca'yı düşününce sadece birlikte yapılmamış şeylerin burukluğunu hissediyorsunuzdur."

"Çok az insana nasip olabilecek bir şey"

NTV canlı yayınına konuk olan Doç. Dr. Ali Faik Demir, İlber Hoca'nın öğrencisi olduğunu ve çok üzgün olduğunu ifade etti.

Ortaylı için “Yaşayan bir kütüphaneydi” diyen Demir, “Bir üniversite önünde bu kuyruğu hiç görmedim. Nasıl bir sevgi ki bu soğuk havada tören için bir sürü insan buraya gelmiş. Bu çok az insana nasip olabilecek bir şey bence. Hoca söylediklerini yaptı ve yaptıklarını söyledi."

Vefatından üç hafta önce Ortaylı'yı hastanede ziyaret ettiğini belirten Demir, “Çok projesi vardı. Son ana kadar hayalleri, hedefleri ve planları vardı. Hiç havlu atmadı” diye konuştu.

Fatih Camii Haziresi'nde defnedilecek

Ortaylı sağlığında “İstanbul'un yaşayan hafızası, tam bir canlı ansiklopedi” dediği Prof. Dr. Semavi Eyice’nin kabrinin yanına defnedilecek.

Fatih Sultan Mehmed'in kabri de kendi adına yaptırılan özel bir türbede bulunuyor. Ayrıca İlber Ortaylı'nın da hocası tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, sanat tarihçisi Semavi Eyice, Kemal Karpat ve Kadir Topbaş'ın da naaşları Fatih Camii Haziresi'nde yatıyor.

Ortaylı'nın ailesi, cenazeye çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmalarını rica etti.

Cenaze töreni için bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Ortaylı için Fatih'te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, sabah saat 09:00'dan program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatıldı.

Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.