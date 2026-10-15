Türkiye ile Bulgaristan’dan sınır geçişlerini kolaylaştıracak yeni adım

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bulgaristan hükümeti, Türkiye ile sınır geçişlerini düzenlemeyi ve yeni bir ortak sınır kapısı açılmasını öngören anlaşma taslağına onay verdi. Plan kapsamında, mevcut Kapıkule-Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nın kuzeyinde “Kapıkule/Kapitan Andreevo-Kuzey” adıyla yeni bir geçiş noktası oluşturulması hedefleniyor.

Bulgaristan hükümetinden yapılan açıklamaya göre taslak, iki ülke arasındaki sınır geçişlerine ilişkin konuların ele alınmasını ve yeni kapının kurulmasına yönelik teknik ayrıntıların belirlenmesini kapsıyor.

Yeni sınır kapısı Kapıkule’nin kuzeyinde kurulacak

Yeni geçiş noktasının, Türkiye tarafında Edirne’nin Kapıkule bölgesinin kuzeyinde, Bulgaristan tarafında ise Kapitan Andreevo sınır kapısının kuzeyinde yer alması planlanıyor. Projenin hayata geçirilmesine ilişkin ayrıntılar, Türkiye ve Bulgaristan’ın yetkili temsilcilerinden oluşacak ortak komisyon tarafından değerlendirilecek.

Yol bağlantıları ve geçiş koşulları belirlenecek

Ortak komisyon, yeni sınır kapısına ulaşacak yolların güzergâhlarını ve bu yolların ülke sınırlarıyla kesişeceği noktaları belirleyecek. Ayrıca geçiş noktasının teknik özellikleri ve altyapısına ilişkin konular da görüşülecek.

Çalışmalar kapsamında yeni kapının hangi trafik türlerine hizmet vereceği, çalışma saatleri, geçiş şeritlerinin sayısı ve taşınacak yük ile yolcu türleri ele alınacak. İşletme koşulları ve sınır geçişinin işleyişine ilişkin diğer ayrıntılar da komisyonun gündeminde olacak.

Süreç anlaşma taslağının onaylanmasıyla ilerliyor

Bulgaristan hükümetinin taslağı onaylaması, yeni sınır kapısının açılmasına yönelik süreçte bir aşama olarak öne çıkıyor. Ancak kapının ne zaman hizmete gireceğine ilişkin kesin bir tarih açıklanmadı. Yeni geçiş noktasının konumu, teknik özellikleri ve çalışma düzeni gibi başlıkların iki ülke arasındaki çalışmalar sonucunda netleşmesi bekleniyor.