Türkiye ile Irak 4’üncü kez bir araya geliyor
Türkiye ile Irak arasında bir süredir devam eden Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması kapsamındaki toplantıların dördüncüsü önümüzdeki hafta Türkiye’de yapılacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ANKARA (EKONOMİ) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın dördüncü toplantısının gelecek hafta Türkiye’de yapılmasının planlandığını bildirdi.
Türkiye ve Irak arasında yürütülen ‘Güvenlik Mekanizması Görüşmeleri’nde bu yıl ilk kez Irak, PKK’yı yasaklı örgüt olarak tanımlamıştı.
Gündem