Türkiye ile Kazakistan arasında 20 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev'in baş başa görüşmelerinin ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'na başkanlık etmelerinin ardından, iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda, "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı Kararı" ile "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı Ortak Bildirisi", Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından imzalandı.

"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile NC Kazmunaygaz JSC Arasında İşbirliği Anlaşması"nı, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Türkoğlu ve NC Kazmunaygas JSC Yönetim Kurulu Başkanı Askhat Khassenov imzaladı.

"Orta Koridor Demiryolu Güzergahı Üzerinden Yük Taşımacılığı için İş Birliği ve İş Geliştirme Anlaşması" TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile Pasifik Eurasia Lojistik Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan ve Yönetim Kurulu Başkanı Talgat Aldybergenov tarafından imza altına alındı.

"Anadolu Ajansı (AA) ile Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Cumhurbaşkanlığı Televizyon ve Radyo Kompleksi'nin Ekonomik Yönetim Hakkına Sahip Cumhuriyet Devlet Teşebbüsü (TRC) Arasında İş Birliği Anlaşması"nı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile TRC Direktörü Raushan Kazhibayeva imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Kazakistan Cumhuriyeti Mali Piyasa Düzenleme ve Geliştirme Ajansı Arasında Mutabakat Zaptı"na BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Kazakistan Cumhuriyeti Mali Piyasa Düzenleme ve Geliştirme Ajansı Başkanı Madina Abylkassymova tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Merkezi İletişim Servisi Arasında Medya ve Enformasyon Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Merkezi İletişim Servisi Direktörü Askar Umarov imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve İnşaat Bakanlığı Arasında Serbest/Özel Ekonomik Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Niyet Beyanı"na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Yersayin Nagaspayev imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı Arasında Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayii Bakanlığı Arasında Yapay Zeka, İnovasyon ve Uzay Faaliyetleri Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık-Uzay Sanayii Bakanı Jaslan Madiyev tarafından imza koyuldu.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Uygulama Protokolü"ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Kazakistan Eğitim Bakanı Gani Beisembayev imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Tıbbi ve İlaç Kontrol Komitesi'nin 'Ulusal İlaç ve Tıbbi Cihaz Uzmanlık Merkezi' Ekonomik Yönetim Hakkına Sahip Cumhuriyet Devlet İşletmesi Arasında Mutabakat ve İşbirliği Zaptı"nı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Kazakistan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluş Olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına Bağlı Olan Salidat Kairbekova Sağlık Geliştirme Ulusal Araştırma Merkezi Arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı"na, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Kazakistan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev imza attı.

Türkiye Maarif Vakfı ile İbray Altınsarin Milli Eğitim Akademisi arasında "Kazakistan Cumhuriyetinde Eğitim Faaliyetlerinin Başlatılmasına Dair Mutabakat Zaptı"na, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kazakistan Eğitim Bakanı Gani Beisembayev imza koydu.

"Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve İnşaat Bakanlığı Arasında Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Yersayin Nagaspayev imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve İnşaat Bakanlığı Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Yersayin Nagaspayev imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Adalet Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı"na, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kazakistan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev tarafından imza atıldı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Lübnan'daki BM Geçici Gücü Misyonu (UNIFIL) Kapsamındaki İşbirliğine İlişkin Teknik Anlaşma", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Milli Ekonomi Bakanı Serik Zhumangarin tarafından imzalandı.