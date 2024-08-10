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Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı

MASAK ve Kuveyt Mali İstihbarat Birimi (KwFIU) arasında kara para aklama, suç ve terörizmin finansmanı hakkında mutabakat onaylandı.

Haber Merkezi
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Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kuveyt Mali İstihbarat Birimi (KwFIU) arasında imzalanan "Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 31 Mayıs 2024'te Ankara'da, 5 Haziran 2024'te de Paris'te imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulması uygun görüldü.

Mutabakat muhtırası uyarınca MASAK ile KwFIU, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlarca soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizleri kolaylaştıracak.

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